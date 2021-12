Neskutečné drama se odehrálo v jihočeském městě Vodňany na Strakonicku. Policisté tam nalezli na mostě prázdný kočárek. Jen o pár chvil později zjistili, že se v řece Blanici topí žena s dítětem. Strážci zákona neváhali ani sekundu a vydali se jim do vody pomoci...

„Prázdný kočárek na mostě a v řece Blanici topící se žena s dítětem. To viděli před hodinou policisté z Vodňanského obvodu, skočili do řeky a vytáhli ženu i dítě. Dítě museli ve vážném stavu předat lékařům. Proč to žena udělala? Zjistíme!,“ uvedli policisté ve středu 1. prosince na twitteru.

Podle informací Blesku skončilo dítě ve věku kolem pěti let ve velmi vážném stavu. Již je však v péči obdorníků. Aktuálně má být transportováno vrtulníkem do pražské nemocnice.