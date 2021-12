Šli náhodou kolem, viděli kočárek a kabelku. Pak matku, dítě… Došlo jim, že se dvojice v ledové vodě řeky Blanice topí, a tak neváhali a chtěli je zachránit. Bránila jim v tom ale ledová voda a poměrně velká hloubka. Na místo se naštěstí velmi rychle dostali dva policisté z Vodňan, kteří neváhali a do vody skočili. Dítě i matku vytáhli. Máma byla relativně v pořádku ale děťátko museli okamžitě začít oživovat. Zachránci dostanou ocenění. Dítě ale bojuje o život v nemocnici, je připojeno na mimotělní oběh.

Ve středu večer došlo v jihočeských Vodňanech k dramatické události, při které se policistům a záchranářům podařilo zachránit dva lidské životy. Akce začala, když si skupinka studentů prvního ročníku Střední rybářské školy na mostě přes řeku Blanici všimla kabelky a opuštěného dětského kočárku.

Chlapci si ho všimli už chvíli předtím, to ho ale ještě vedla matka dítěte usazeného v bezpečí kočárku. Když se mladí rybáři začali pídit po tom, co se na mostě stalo, uviděli ženu ve vodě. Ihned všechno oznámili na tísňovou linku a dali se do akce, při které se snažili zachránit život ženy. Záhy ale zjistili, že je s ní ve vodě i malé dítě! Proud řeky jim neumožnil se k topícím se osobám dostat a situaci výrazně komplikovala taky teplota vody - měla necelé čtyři stupně! Chlapci proto na matku s dítětem nedosáhli.

„Na místě byla po zavolání na linku 158 první policejní hlídka z Obvodního oddělení Vodňany nadpraporčík František Tlapa s kolegou nadpraporčíkem Janem Srbem. Policisté skočili do vody a z hloubky se jim podařilo s velkým úsilím dostat na břeh ženu i malé dítě,“ popsal policejní mluvčí Jiří Matzner.

Žena byla podle policistů po vytažení relativně v pořádku. Dítě na tom bylo ale o poznání hůř. „Nezletilé osobě musela být po vytažení z vody poskytnuta resuscitační péče a následně pak byla letecky transportována do jedné z pražských nemocnic,“ sdělila mluvčí záchranné služby Zuzana Fajtlová. Dítě bylo posádkou záchranářského vrtulníku transportováno do Zítkových sadů v centru Prahy, odkud jej podle informací Blesku převezli na dětské oddělení Všeobecné fakultní nemocnice. Podle mluvčí VFN je dítě připojené na přístroj ECMO, který zajišťuje mimotělní oběh.

Dramatické situace si šest mladých rybářů všimlo jen náhodou, když se vraceli z města na internát. „Ve vodě viděli ženu a zprvu si mysleli, že se koupe. Nedokázali se k ní přes proud dostat a navíc další student, který svítil na hladinu řeky, volal, že o kus dál plave malé dítě. Ihned jak přijeli policisté, tak skočili do vody a ženu s dítětem z řeky vytáhli na břeh. "Rybářský" kluci jim ještě pomáhali, jak mohli,“ popsal mluvčí.

Jihočeský policejní generál Luděk Procházka příští týden ocení hrdinský čin studentů i dvou policistů z obvodního oddělení, kteří neváhali skočit do ledové vody a matku s dítětem vytáhnout. Zásah kluků ocenil i ředitel školy Karel Dubský. „Zachovali se, jak nejlépe mohli. Pomáhali policistům při zásahu, svítili jim. Už ráno jsem jim poděkoval. Byl to pro ně traumatizující zážitek, byli z toho trochu otřeseni. Škola je na ně hrdá, určitě na ně čeká odměna, i nějaká věcná,“ řekl pro Blesk.

Jihočeští kriminalisté zároveň zjišťují, jak a s jakým důvodem se žena do vody i s maličkým dítětem dostala. Podle policistů jsou v současné době naživu a v péči lékařů. Spekuluje se o tom, že žena do vody skočila.