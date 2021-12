K obrovské tragédii v rodině Teda Sarandose, šéfa jedné z nejúspěšnějších firem v zábavním průmyslu Netflix, došlo během včerejší noci ve čtvrti Trousdale Estates, která přímo sousedí s Beverly Hills v Los Angeles. Podle policie se do domu jeho tchána a tchyně okolo půl 3 ráno někdo vloupal a došlo tam ke střelbě.

Americký web TMZ zprávu přinesl s tím, že při vloupání přišla o život jednaosmdesátiletá tchyně Sarandose a manželka soulové legendy Clarence Avanta Jacqueline. Není však jasné, zde nebyl zraněný i slavný hudební boss, který byl nedávno uveden do Rock'n'rollové síně slávy.

Jackie, jak lidé ženě s oblibou říkávali, se hojně angažovala v různých podpůrných organizacích. Mimo jiné se zaměřovala hlavně na péči o sirotky. Jackie byla také členkou Mezinárodního studentského centra slavné univerzity UCLA. Se svým o poznání slavnějším mužem strávila dlouhých 54 let. Jejich dcera Nicole (53) se vdala právě za jednoho ze svou šéfů Netflixu Teda Sarandose, který službu vede společně s Reedem Hastingsem.

V tuto chvíli není jasné, zda je policie na stopě těm, kteří se do domu slavného páru vloupali, a ani to, proč k incidentu došlo. Mluvčí policie jen uvedl, že v době, kdy hlídka do domu přijela, už byla Jackie v péči lékařů. Zemřít pak měla při převozu do nemocnice.