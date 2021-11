Jde o nemocné, kteří už prodělali nejrůznější protinádorovou léčbu, ta jim ale nezabrala. Právě podpora převodem krvetvorných kmenových buněk tak umožňuje podání významně vyšších dávek chemoterapie, které by jinak mohly být smrtelné. V těchto případech však zachraňuje životy.

Začalo to v roce 1993 „První transplantace byla u nás v nemocnici provedena v roce 1993,“ uvádí přednosta 1. interní kliniky – kliniky hematologie VFN prof. MUDr. Marek Trněný a dodává: „Nyní provádíme až 90 těchto terapií ročně. To je 20 % všech takovýchto transplantací u nás.“

Pacienti, kterým léčba pomohla

Michal Jon (50) ze Žirče u Dvora Králové: Měl číslo 4

Jako mladý kluk onemocněl lymfomem a 4. 4. 1994 (proto pacient č. 4) prodělal pan Michal transplantaci vlastních krvetvorných buněk. Byl krátce ženatý, po vojně a nemoc ho skolila z plného zdraví. „Nejprve jsem podstoupil 3 kola chemoterapie, a když léčba nezabrala, došlo k autotransplantaci. Pobyl jsem si půl roku v nemocnici a celé dlouhé roky chodím k profesoru Markovi Trněnému na kontroly. Tomu moc děkuji za to, že mohu žít kvalitní život,“ usmívá se sympatický sportovec Michal. Je aktivním tenistou, užívá si skialpinismu a své dvouleté vnučky Emičky.

Veronika Kašubová (36) z Prahy: Místo v Americe ji léčili na Karláku

Ve třiceti onemocněla systémovou sklerodermií, která naprosto ochromila její život. Tato nemoc napadá vlastní orgány. Trpěla zánětlivými ložisky na rukou, ohromnou únavou, a to tak, že nemohla chodit do školy ani do práce.

„Už jsem si dokonce domlouvala léčbu v Americe, ale nakonec jsem se před 4 lety spojila s profesorem Trněným a bylo to správná volba. Ten se spojil s mým ošetřujícím revmatologem a naplánoval transplantaci. Ta mi opět obrátila život naruby, ale tentokrát v dobrém,“ říká vděčně Veronika, která díky léčbě dostudovala a koncem roku se jí narodí miminko.

Martin Hodík (46) z Prahy: Léčba jako inspirace ke studiu medicíny

Onemocněl v 19 letech v prvním ročníku vysoké školy Non-Hodgkinovým lymfomem, tedy nádorem krvetvorby. Není to lokalizovaný nádor, ale hromadí se v lymfatických uzlinách. „Pocítil jsem velikou bolest vpravo na prsou a postupně se mi tam začala dělat boule. Další se objevily i nad klíčními kostmi a bylo jasné, že něco není v pořádku,“ vypráví pan Martin.

Nějakou dobu trvalo, než byla určena správná diagnóza. Podstoupil mnoho chemoterapií. Na silvestra 1995 absolvoval autotransplantaci krvetvorných buněk. Ovšem nemoc se mu dvakrát vrátila. Poslední transplantace jeho nemoc sice nevyléčila, uvedla ji však do remise, to znamená, že onemocnění není aktivní. „Veškerá léčba a pobyty v nemocnici mě dovedly k tomu, abych jako druhou vysokou školu vystudoval medicínu,“ uzavírá svůj příběh pan Martin.

