Lehelu H. soud prokázal, že na svém pozemku v Transvském kraji postupně připravil o život pět lidí, členy mafiánského gangu, jehož součástí také byl. Mezi zavražděnými měl být i šéf skupiny Ľudovít Šátor, podle kterého se gangu přezdívalo Šátorovci. Jeho mrtvolu kumpáni zakopali bagrem, pak ji ale zase vykopali a přesunuli jinam.

Dodnes se Šátorovo tělo nenašlo. K jeho vraždě se však Horváth už v roce 2010 přiznal.

Podle rozsudku byl jedním z dalších zavražděných účetní skupiny. Jeho tělo bylo rozporcováno na trojnožce, rozemleto v mlýnku na maso a zbytky hozeny do Dunaje. Další dva lidé zemřeli, aby nemohli svědčit před soudem o podvodech gangu.

Lehel při projednávání neprojevil lítost ani respekt k soudcům. „Gratuluju soudu! Dost velký balík jste museli dostat, abyste to udělali,“ vysmíval se po vynesení rozsudku. A pak využil práva k poslednímu slovu. Ačkoli jiným trvá sotva několik minut, jeho se s přestávkami protáhlo na neuvěřitelných sedm a půl hodiny.

„Hanba, tomuto státu! Toto dovolíte, že se nestydíte, fuj! B***u na vás. Tento stát si zaslouží být takový, jaký je. Protože vy z toho děláte takovýhle stát, zkorumpovaný, nezákonný, protiprávní a novináři vám kryjou záda! Sátor tady zavraždil 80 lidí. Ale přijde čas, nebojte se, Sátor totiž žije,“ zaznělo například v jeho zmatené řeči.

Chystají se další procesy

Rozsudek není pravomocný, Lehel H. se odvolal, jak uvedl web televize JOJ noviny.sk. Prokurátora ale výsledek potěšil. „Ano, je to spokojenost, neboť se završila další etapa v procesu se Sátorovci a padl spravedlivý rozsudek,“ řekl prokurátor Úřadu speciální prokuratury.

A další proces by měl následovat. „Náš záměr je podat jednu velkou žalobu. Může ještě jít o dalších víc než 10 vražd. Závisí to na tom, co se podaří ještě objasnit a jaké pozůstatky vykopat,“ informoval televizi prokurátor.