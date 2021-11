Velká tragédie se stala během pokusu zhruba tří desítek migrantů o překonání Lamanšského průlivu. Na cestě do vysněné Británie do nich nabourala velká nákladní loď. Když se jejich nafukovací člun potopil, ocitli se v ledovém sevření mořských vln. Většina z nich to nepřežila.