Mělo se jednat o rutinní cestu do Prahy, let TABSO lz101 ale skončil katastrofou. Po vynuceném mezipřistání se 24. listopadu 1966 stroj Iljušin - il18 zřítil v plné rychlosti do zalesněného svahu. Mezi dvaaosmdesáti cestujícími byla i operní pěvkyně Jekatěrina Popovová.