Byl to strašlivý masakr. Čtveřice lupičů obsadila Kansas City bungalov se čtyřmi mladými lidmi. Vyloupili ho a pak začali střílet aby se zbavili svědků. Tři lidé zemřeli. Přežila jediná žena, a to jen protože předstírala, že je mrtvá. Pak ukázala prstem na mladíka, kterého jí ukázali jako podezřelého. Nebyla si vůbec jistá, ale její svědectví zpečetilo osud tehdy 18letého Kevina Stricklanda. Příštích více než 40 let měl strávit ve vězení. V úterý ho propustili. Byl totiž nevinný.