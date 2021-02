Muž vyřízl srdce své oběti a krmil jím svou rodinu! (Autor: Oklahoma Bureau of Investigations, archiv)

Šokující případ řešil soud v Oklahomě ve Spojených státech. Před soudem tam stanul Lawrence Paul Anderson, který byl obviněn z vražd tří lidí! Přitom teprve v lednu byl propuštěn z vězení. Po propuštění pobýval ve městě Chickasha v Oklahomě u svého strýce Leona Pyeho (†67) a své tety Delsie Pyeové. První obětí se stala jejich sousedka Andrea Lynn Blankenshipová, která bydlela přes ulici. Vloupal se k ní, zaútočil na ni a chladnokrevně ji zabil. Následně jí vyřízl srdce a to si odnesl.

„Uvařil její srdce s bramborami a krmil tím svou rodinu, abych propustil démony,“ stojí podle informací britského deníku Daily Star ve vyšetřovací zprávě. Tím však jeho běsnění neskončilo. Zaútočil i na svou vlastní rodinu. Zabil svého strýce a málem zabil i svou tetu, kterou pobodal. Neunikla mu ani jejich vnučka Kaeos Yatesová, jíž měl rovněž zavraždit. Byly jí pouhé čtyři roky.

Když na místo dorazila policie, našla pánve, které byly použity při zločinu, a podle informací deníku The Daily Beast tam stále bylo jídlo, které pro svou rodinu uvařil. V úterý se Anderson objevil u soudu, kde propukl v pláč. „Bože, bože,“ měl opakovat neustále. „Nechci žádnou kauci, vaše ctihodnosti,“ údajně žádal soudkyni Reginu Loweovou. Anderson se měl k vraždám přiznat poté, co byl převezen do nemocnice.

