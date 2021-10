Izraelská armáda na pražském letišti a následná exhumace na jednom z pražských hřbitovů. Izraelci si přiletěli pro ostatky výsadkáře Martina Davidoviče (†21), který zemřel při nácviku partyzánského přepadení strážního stanoviště. Po osvobození z Mauthausenu vstoupil do židovské jednotky dobrovolníků, které cvičila československá armáda. Zesnulý voják byl uložen do hrobky na národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě.

Bílošedý letoun s číslem 264 přistál na pražském Letišti Václava Havla ve středu dopoledne. Pro fanoušky letectví to byla obrovská rarita, Boeing 707-3J6C patří pod izraelskou vojenskou letku. Stroj startoval z letiště Navatim nedaleko města Beer Ševa.

Důvod příletu je více než zajímavý. Letoun totiž přicestoval pro ostatky zabitého vojáka Martina Davidoviče, který se narodil roku 1927 v Československu, píše web The Times of Israel.

V mládí byl velmi aktivní v mládežnickém hnutí Ha-Šomer ha-ca'ir, sionistické, levicově orientované mládežnické organizaci. Ta vznikla na začátku 20. století v Polsku spojením skautingu, sionismu a socialismu.

Přišla válka

Pak ale začala II. světová válka a mladého Martina poslali nacisté do koncentračního tábora v Osvětimi. Roku 1944 byl přemístěn do Mauthausenu nedaleko Lince. Po osvobození a konci války se vrátil zpět do rodného Československa.

Tady následně vstoupil do české brigády, která měla za úkol vycvičit budoucí vojáky pro Izrael. Podle webu The Times of Israel a židovského muzea vznikla brigáda v červenci roku 1948. Židovští dobrovolníci prošli výcvikem československé armády, ve kterém pomáhali i představitelé Izraele.

Tragická smrt

Když Martin Davidovič zemřel, bylo mu pouhých jednadvacet let. Jeho smrt ale nepřišla v boji, nýbrž při nácviku přepadení strážného stanoviště. Jeden z vojáků ale Davidoviče při výcviku omylem střelil do hlavy. Prý si neuvědomil, že je jeho zbraň nabitá. Mladík na místě zemřel, o den později byl pohřben, střílející voják byl suspendován.

Ačkoliv mladý Martin v izraelské armádě nesloužil, v roce 2001 byl oficiálně klasifikován jako první padlý výsadkář. Dlouhých 73 let od vojákovy smrti se izraelská armáda rozhodla, že jeho ostatky převeze z hrobky v Praze do hrobky na Herzlově hoře v Jeruzalému, kde se nachází tamní národní hřbitov.

A právě z toho důvodu přistával ve středu v Praze letoun tamní armády a s vojáky a parašutisty na palubě. „V srpnu 1948 zemřel při nešťastné nehodě během výsadkářského výcviku ve Stráži pod Ralskem člen židovské brigády Martin Davidovič. Na přání rodiny byly ostatky zesnulého přepraveny do Izraele a dnes za účasti jeho příbuzných, zástupců izraelského ministerstva zahraničních věcí a ministerstva obrany, velvyslanectví a dalších slavnostně uloženy do hrobu na Mount Herzl,“ uvedli zástupci Velvyslanectví Státu Izrale v České republice. Po Martinovi zůstali dva bratři a sestra, která v současné době žije ve Spojených státech, uvedl web ynet.news.