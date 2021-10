Jak uvedl deník Daily Mail, kupcem dítěte je neznámý muž, který chce podle svých slov dívku vychovat a poté ji provdat za vlastního syna. Jestli jde o jeho opravdové úmysly ale není jasné. Rodině zaplatil napřed přes pět tisíc korun, aby měli alespoň část peněz na jídlo. Pak se prý vrátí, doplatí druhou polovinu částky a dívenku si vezme.

„Mé ostatní děti trpí hlady a tak jsem musela prodat svou dceru,“ uvedla matka. „Jak bych mohla nebýt smutná? Je to mé dítě, nikdy bych ji neprodala, kdybych nemusela,“ vysvětlila zdrcená Afghánka. I podle otce dítěte je situace bezvýchodná. Ten si v minulosti vydělával sběrem odpadků. „Hladovíme, doma nic nemáme, ani olej. Netuším, co s mou dcerou bude, ale udělat jsme to museli,“ svěřil se. Pravděpodobně ji neznámý muž v dětství provdá. Takový osud potká mnoho dalších dívek.

Sňatky malých dětí jsou v Afghánistánu zvykem již po staletí, ale kvůli nynější bezvýchodné finanční situaci jsou rodiny nuceny zbavovat se svých dětí dříve a dříve. Podle nejnovějších informací hrozí hladomor a smrt polovině obyvatel muslimské státu, tedy dvaadvaceti milionům lidí. K napravení neblahého scénáře by byly zapotřebí miliony dolarů, ale státy, které by mohly pomoci, se k finanční injekci nemají, jelikož netuší, jak s penězi naloží současná tálibánská vláda.

Závažnost situace podtrhuje skutečnost, že tento týden v hlavním městě Kábulu zemřelo hlady několi dětí. Mohammad Ali Bamiyani, kazatel z nedaleké mešity, řekl novinářům o případu sourozenců, kteří v posledních měsících osiřeli poté, co jejich otec zemřel na rakovinu a matka podlehla srdečnímu onemocnění. Promluvil i o situaci, kdy vstoupil do jednoho z rodinných domů a nalezl tam osm mrtvých dětí. „Bylo jasné, že umřely hlady,“ potvrdil.

„Dvě z mých dětí čelí smrti, protože nemáme žádné peníze,“ svěřila se další z matek, jejíž dvě děti se momentálně léčí v nemocnici Lékařů bez hranic ve městě Herat.