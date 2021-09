3. března letošního roku vypustila na svět Vězeňská služba (VS) veřejnou zakázku, ve které požaduje dodání tří tisíc záchranářských nožů. Jejich zaměstnanci už stejný počet mají, jsou ale velmi užitečné, oblíbené a nedostalo se na každého. Vedení se proto s ohledem na potřeby dozorců rozhodlo, že přikoupí další.

Užitečná pomůcka zachraňuje životy

Před lety první zakázku vyhrála firma Euro Security Products (ESP). Měly úspěch. Dozorci si je pochvalovali, zároveň splňují klíčové požadavky – nemají dlouhou rovnou čepel, ale i tak dokážou odříznout například prostěradlo, na kterém se snaží oběsit vězeň. Stejně tak i umí přeříznout bezpečnostní pás, jako se to povedlo 2. června roku 2019 při nehodě vězeňského autobusu na pražském okruhu.

Už už to vypadalo, že se dozorci budou moci těšit na další. Jak ale Blesk zjistil, zakázka na nože byla zrušena. Proč? K tomu se pojí bizarní příběh, který je těžko uvěřitelný. Jde v něm o spor dvou českých firem.

Hlava mi to nebere

Do druhé veřejné zakázky se přihlásil bývalý vítěz, firma ESP. Nabídla svůj už ve Vězeňské službě používaný nůž v záchranářské konfiguraci. Konkurenční nabídku podala uznávaná značka Mikov z Mikulášoviček na Děčínsku s tradicí od roku 1794.

Mikov zakázku vyhrál s nabídkou 1 890 000 korun bez DPH. Potíž je v tom, že nabídl nůž, který je nápadně podobný tomu konkurenčnímu. Jak se to mohlo stát? Poražená firma v tom má jasno. „Oni podvodem vydávali náš nůž za svůj a chtěli vězeňskou službu uvést v omyl za účelem prospěchu. Opravdu mi vrtá hlavou, když to vyhráli, a my bychom se nebránili, jestli by si to nechali zkopírovat někde v Číně nebo nakoupili od nás. O tom s námi ale nikdo nejednal, fakt nevím, hlava mi to nebere,“ řekl Blesku šéf ESP Břetislav Košťál.

Právě proto poražená firma podala trestní oznámení. Domnívá se, že došlo k podvodu a zároveň i plagiátorství. „Je tam trestní oznámení skrze advokáta. Je to v běhu, zaprvé za porušení ochranné známky a porušení průmyslového vzoru a následně také pro pokus podvodu na Vězeňskou službu,“ uvedl Košťál. To Blesku potvrdilo i Městské státní zastupitelství v Praze. „Mohu potvrdit, že Vámi uvedené trestní oznámení bylo podáno u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4. Podání bylo skutečně vyhodnoceno jako trestní oznámení a postoupeno policejnímu orgánu,“ řekl Blesku mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Podobnost víc než náhodná?

Jak ESP ke svému přesvědčení dospěla? Získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím fotografie vítězného nože. Domnívá se, že jde o jejich nůž, který byl dodatečně upraven. Vybrousili prý jejich logo a nahradili je svým. Tam kde má nůž společnosti ESP logo je na konkurenčním vzorku vyraženo číslo. Vlevo je pak umístěno jméno společnosti Mikov. Stejně tak má být vybroušené logo i na zadní straně na klipsně. Zbytky původního loga jsou podle přiložených fotografiích na noži patrné.

„Žasnu, že si tohleto Česká firma, která se tváří v různých vyjádření, že bojuje s plagiátory a že má být svá, tak se sníží k takovéto záležitosti. Je to úplně v rozporu s tím, co do médií prohlašují. My jsme ten nůž vyvíjeli v podstatě tři roky, bylo tam spousta změn, než se nám to podařilo dostat do finální fáze, kdy to bylo to ono. Další věc, která mi vrtá hlavou, je ten záměr i jak chtěli zrealizovat tu zakázku,“ kroutí hlavou Košťál.

Objednávka nože na adresu firmy

Za velmi podezřelé má ESP i nákup jejich nožů prostřednictvím internetového obchodu. „Proběhly tři interní objednávky z internetového obchodu. Jedna ta objednávka byla asi tři dny po tom vyhlášeném výběrovém řízení, následně za čtyři dny proběhla další a poté, co to firma v uvozovkách vyhrála, proběhla třetí. Víme o tom, že první objednávka šla přímo na adresu Mikov, další dvě na soukromou adresu,“ vysvětil Košťál a doložil i objednávky z uvedeného e-shopu. Celkem tři nože měl zakoupit zaměstnanec Mikovu. Označíme ho jenom jako pana P.

Vítězná firma nařčení odmítá

A jak na obvinění zareagoval Mikov? „Pan P. už o tom dokonce vypovídal na Policii ČR. Ty nože byly pro jeho osobní potřebu a pro nějakého kamaráda. Do firmy si to nechal poslat kvůli tomu, že v Mikulášovicích to není s doručováním tak jednoduché a zaměstnanci to občas dělají,“ řekl pro Blesk mluvčí Mikovu Bedřich Jetelina a reagoval také na další obvinění poražené firmy.

„Celá záležitost nás mrzí, protože ji chápeme spíše jako konkurenční boj a snahu malé firmy se zviditelnit na úkor Mikova a ušetřit tak za náklady na reklamu. Je třeba zdůraznit, že výběrové řízení Vězeňské služby bylo přímo na tento nůž. Vězeňská služba zadala přesný tvar, provedení, počet dílů i rozměry. Zadání navíc bylo doplněno konkrétním obrázkem. Pokud jsme se chtěli výběrového řízení zúčastnit, nemohli jsme nabídnout jiný nůž,“ uvedl Jetelina s tím, že takový nůž se dá zakoupit i na čínských stránkách. „Navíc, podle rešerší právní firmy, která nás zastupuje, uvedený výrobek není chráněn průmyslovým vzorem,“ dodal.

Vyvíjeli jsme ho tři roky

Košťál z ESP ale uvádí, že jejich výrobek je chráněn jak Českou, tak i Evropskou známkou. Žádný nůž na světě podle jeho slov nemůže být navíc vyroben se zapuštěnou klipsnou, kterou má firma patentovanou. Také tu ale nůž nabízený Mikovem měl.

S tím Mikov nesouhlasí. „Znovu musím zdůraznit – ten nůž není nějaká specifická výroba ESP, dá se normálně objednat v Číně, koupit si ho může kdokoliv, a kupuje ho a přeprodává i ESP,“ myslí si Jetelina. Jak už zaznělo výše ESP to odmítá a tvrdí, že nůž vyvíjela dlouhé tři roky a podílelo se na tom i několik členů bezpečnostních složek.

Zakázka zrušena, žaloba podána

„Mohu potvrdit vypsání veřejné zakázky na Vámi zmiňované nože, která byla uveřejněna (...) v rámci otevřeného výběrového řízení. Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány celkem dvě nabídky, jedna z nich od dodavatele MIKOV s.r.o., který byl na základě nejvýhodnější nabídkové ceny vybrán jako vítězný dodavatel,“ informovala Blesk mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová.

Výherce si ale zakázku „moc neužije“. „Později však byla Vězeňská služba informována o možném spáchání trestného činu ve smyslu zneužití průmyslového vzoru nože a dále o podání trestního oznámení na společnost MIKOV s.r.o. Na základě těchto skutečností Vězeňská služba ČR zadávací řízení zrušila,“ doplnila s tím, že se jedná o spor dvou firem a Vězeňská služba na něm nijak neparticipuje, jelikož se ničeho nedopustila.

„Ve Věci bylo zahájeno trestní řízení a probíhá jeho prvotní fáze, tzv. prověřování,“ dodal k věci státní zástupce Cimbala. Jak se věc bude vyvíjet, zatím není jasné.