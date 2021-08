Ačkoli mimořádnou situaci v obci vyhlásili už minulý rok, polychlorované bifenily se stále na místě vyskytují. Sudy s toxickou látkou za tu dobu nikdo neodstranil. „Jsem překvapená, že se ty sudy ještě neuklidily. Je říjen a sudy jsou stále tam, kde byly,“ rozčilovala se starostka obce Nižný Hrabobec, Marcela Pčolinská. O situaci informovala TV JOJ.

Ministr životního prostředí Ján Budaj připisuje zdržení místním úřadům. Nebezpečný odpad by měl skončit v kontejnerech v Humenném. „Pořád se to zdržuje na lokálních úřadech,“ uvedl.

Vláda na odvoz sudů vyčlenila půl milionu euro. Dalším krokem by měla být likvidace odpadu. Budaj diskutuje i s Českou vládou o možnostech likvidace odpadu ve spalovně na Moravě. Na Slovensku podle něj neexistuje firma, která by měla ke spalování podobných látek povolení.

Látka známá ve zkratce jako PCB je velmi nebezpečná pro lidský organismus. „Jsou rozložitelné v tucích. To je způsob, jakým se dostávají do těla. Mohou být karcinogenní. V Šíravě to není, lidé se mohou v klidu koupat, v bahně to ale prokazatelně je. Mám pocit, že hygiena nedoporučuje zde pít ze studní,“ uvedl státní tajemník ministerstva Dušan Velič.

„PCB látky odstraněné budou, ministerstvo životního prostředí pomáhá ministerstvu vnitra, aby dostali škodlivé látky ještě před zimou do kontejneru,“ uklidňoval ministr Budaj. „Odstranit sudy, to je 30 % práce,“ podotkla starosta Nižného Hrabovce Pčolinská. Upozorňovala na to, že látky jsou i v půdě.