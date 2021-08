Vášeň pro potápění se stala osudnou Matejovi K. (†39) ze slovenského Popradu. V den svých narozenin se vyrazil s přáteli potápět do malebného, ale zrádného kamenolomu Poprad-Kvetnica. Na břeh se už živý nevrátil. Ajťáka, jenž měl úspěch i za hranicemi Slovenska, našli několik metrů pod vodou se sundanou maskou! Jedná se už o druhou oběť kamenolomu během několika dní!

Zatopený kamenolom u slovenského Popradu je oblíbeným cílem potápěčů, vášnivých plavců i milovníků slunění. Leží uprostřed zelené přírody a jeho čistá voda přímo vybízí ke koupání a prozkoumávání dna. Se svými přáteli tam vyrazil i zkušený potápěč Matej. V den, kdy vyjeli ke kamenolomu, slavil devětatřicáté narozeniny, a jelikož je potápění jeho oblíbeným sportem, chtěl je oslavit právě takto. Ovšem ponor se změnil v tragédii. „Voda byla zakalená, to Maťu znejistilo. Dohodli jsme se, že s námi poplave při břehu do čistější vody, ale obrátil se,“ uvedl jeden z jeho kolegů z potápěčského oddílu D3 Scuba pro slovenský deník Nový Čas s tím, že bezvládného Mateje našli zhruba tři metry pod hladinou! „Na tváři neměl ani dýchací automatiku,“ dodal kolega.

Oživovali ho 40 minut

„Není pravda, že se odpojil od skupiny potápěčů. Ukázali si, že se vrací zpět. Oni se ponořili, a když se po chvíli otočili, neviděli ho ani na hladině ani dole,“ objasnila sestra Mateje Annamária pro slovenský deník Plus Jeden Deň. Na místo vyrazili záchranáři, kteří se ho marně snažili oživit čtyřicet minut.

Byla nařízena pitva, která podle Plus Jeden Deň odhalila, že příčinou smrti bylo utopení. Nicméně případ tragické smrti vynikajícího ajťáka nebyl ještě uzavřen. Experti budou mimo jiné zkoumat ještě jeho potápěčskou výstroj. Podle profesionálního potápěče Jána Kyšky je obtížné určit přesnou příčinu smrti. „Potápěč nemá žádnou černou skříňku na sobě, abychom ji mohli analyzovat a zjišťovat příčiny. Je tam mnoho aspektů, které se mohly stát. Nedá se generalizovat,“ uvedl pro Plus Jeden Deň s tím, že Matej mohl mít problémy s maskou, zdravotní problém, ztratit orientaci či mohl chtít zrušit ponor a vrátit se na břeh.

Úspěšný ajťák

Rodina je z náhlé smrti Mateje v šoku. „Od dětství ho fascinovala příroda, miloval vodu a ta nám ho vzala,“ uvedla Annamária. Matej si rád chodil do přírody odpočinout od náročné práce. Pracoval jako informatik a věnoval se vývoji bezpečnostních leteckých systémů. Ve své práci byl velice úspěšný, a dokonce spolupracoval s letišti v zahraničí. Nedávno si sám opravil domek.

Nebezpečný lom

Místní vědí, že kamenolom je zrádný. „Není to bezpečné,“ uvedl Ferdinand Jensen (80) s tím, že má nedaleko lomu zahrádku a do vody by nikdy nešel. „Je tu i dvacetimetrová hloubka vody,“ uvedla rodina Nahálkova, která chodí často k lomu na procházku. Jen několik dní před tragickou smrtí Mateje v lomu zemřel teprve osmnáctiletý mladík.

