Hrůzný nález učinili policisté v americkém Baltimoru. Strážci zákona zastavili k silniční prohlídce třiatřicetiletou Nicole Johnsonovou. Poté, co otevřeli její kufr u auta, našli v něm dvě rozkládající se dětská těla, která patřila její neteři (†7) a jejímu synovci (†5).

V roce 2019 dostala do své péče Nicole Johnsonová svou neteř a synovce. Jejich matka se podle informací zpravodajského webu New York Post odstěhovala z amerického Marylandu do Ohia a údajně se nemohla o děti postarat.

Ve středu v pozdních večerních hodinách policie z Baltimoru zastavila třiatřicetiletou ženu k silniční kontrole. Podle informací The Daily Beast policisté ucítili podivný zápach, a tak se podívali do kufru, kde našli dvě rozkládající se dětská tělíčka. Johnsonová se pokusila z místa ujet, policistům se ji však podařilo zastavit.

Johnsonová prý později řekla policistům, že s těly dětí jezdila několik měsíců. V květnu roku 2020 měla několikrát udeřit neteř Joshlyn tak silně, až upadla na zem a udeřila se do hlavy. Tělíčko dívky vzala a uložila ho do vozu. O dva měsíce později šel údajně malý Larry spát a už se neprobudil. Johnsonová prý vzala i jeho tělíčko a schovala ho do kufru vozu vedle jeho sestry.

Máma děti zpět už nedostane

„Byl to opravdu strašný incident. Šokoval nejen naši komunitu, ale také významně zasáhl naše hlídkové důstojníky, forenzní pracovníky a detektivy,“ uvedla policejní šéfka Malissa Hyattová. Sestra Johnsonové Dachelle údajně vypověděla, že se pokusila se svou sestrou spojit a získat děti zpátky, ale bezúspěšně. Dozvěděla se až o jejich tragické smrti.

