Toníček z Ostravy se vydal ke splavu s dívkami (12 a 14) z příbuzenstva. Do Opavy přijel na rodinnou sešlost s dědečkem. Kluk se asi chtěl zchladit, nebo se vytáhnout před děvčaty a vrhl se pod splavem do vody. Praštil se při tom o dno do hlavy, a živý už nevyplaval.

„Hoch skočil z dřevěných desek u vyústění umělého koryta pro vodní sporty do řeky, přičemž následně jeho tělo zůstalo nehybně ležet na hladině s hlavou ponořenou pod vodou,“ popsal osudový skok René Černohorský z opavské policie.

Dívky volaly pomoc

Dívky hledaly příbuzného nejprve samy. Pak volaly o pomoc policisty, strážníky a hasiče. Ti nehybné tělo vyprostili z vody několik desítek metrů u splavu v korytě řeky Opavy. Toníčkovi již nebylo pomoci, i když se jej snažili na břehu oživovat.

délka: 01:59.76 Video Vojenský splav v Opavě byl němým svědkem tragédie. Utonul pod ním chlapec (†11). Lidé už nosí k pietnímu místu svíčky. Karel Janeček

Kriminalisté případ odložili. „Nebylo zjištěno, že by se nějaká osoba přímo podílela na této události, ani zde nedošlo o naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů. Jednalo se o nešťastnou událost,“ řekl Blesk.cz policista Černohorský.

U splavu neměl co dělat

Vojenský splav spravuje státní podnik Povodí Odry, závod Opava. „Zákaz vstupu na objekt, nebezpečí úrazu", varuje nadále před možnou újmou na zdraví a životě informační cedule, umístěná na břehu řeky Opavy. Viditelná je ze široka daleka.