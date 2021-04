„Chci, aby se zrádný jez, kde už utonulo už 17 lidí, technicky upravil a přidaly se ochranné prvky. Bohužel, na schůzce s Povodím Odry jsem jen slyšela, jak nic z toho není možné,“ řekla starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová.

Povodí Odry se ale k technické úpravě jezu nevyjádřilo. „Budeme apelovat na všechny, aby u vody nepřeceňovali síly a byli opatrní,“ uvedla po jednání s vedením města mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Další varovné prvky

„Ano, bylo by to nákladné a ne hned, ale asi je to nejlepší řešení. V úsilí nepolevím,“ dodává starostka. Podle ní by v místě mohlo být navíc i nějaké varovné zařízení.

Například nivelační tyč, na níž by byl rozeznatelný zvýšený průtok vody nebo červená čára pro výstrahu, případně čidlo napájené solárně, které by v případě silného toku blikalo. „Variant je hodně, stačí jen chtít,“ podotkla Pešatová.

Zloději kradou kruhy

Povodí spravuje v Moravskoslezském kraji 15 nebezpečných splavů. Všechny je vybavilo varovnými cedulemi i záchrannými prvky. U frýdlantského splavu smrti je však někdo ukradl.

„Jen letos jsme na devíti jezech museli dávat nové kruhy i lana. Zmizely, a tak je to stále dokola,“ tvrdí mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Zrádné víry

V jezu se tvoří víry, turbulence, a také protiproudy (vracáky). Člověk se během sekund ocitne ve vodním válci nebo ho pod jez vtáhne protiproud a nepustí ho. V bublinkách navíc nejde plavat.

Vtažený člověk se musí co nejvíce nadechnout, vyčkat, až jej proud stáhne ke dnu, odrazit se a snažit se vymanit z proudnice.

VIDEO: Takto probíhala záchrana tří mladíku (†21, †21, a †24). z jezu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Bohužel všichni zemřeli.

délka: 01:47.07 Video Takto probíhala záchrana tří mladíku (†21, †21, a †24). z jezu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Bohužel všichni zemřeli. HZS Moravskoslezského kraje