Smrtí zaplatil školák Toníček B. (†11) za dobrodružství v řece Opavě poblíž Vojenského splavu v Opavě. Jeho tělo vylovili poté, co skočil do zrádného toku kvůli osvěžení, nebo možná kvůli adrenalinu. Chlapce připomíná už jen srdce ze svíček, které hoří okolo jeho fotografie na břehu.

„Zákaz vstupu na objekt, nebezpečí úrazu,“ varuje před možnou újmou na zdraví a životě informační štít státního podniku Povodí Odry umístěný u Vojenského splavu. Cedule je viditelná zcela zřetelně.

„Mně se zdá, že se ten chlapec, který tu bohužel přišel o život, se vytahoval před těmi dvěma děvčaty, kterým zřejmě chtěl ukázat, jaký je hrdina. Neměl co dělat na deskách, ze kterých skočil do vody. Ale jako mladí jsme nebyli lepší, také jsme pokoušeli svůj osud,“ myslí si muž, kterého Blesk.cz u jezu oslovil.

Proud ho nesl desítky metrů

Sám by si pod splav vlézt nedovolil, pouze tam hází svému psovi klacík. „Tam je to zrádné, je tam hloubka, a kluk byl zřejmě maličký. I kdyby se na strmé břehy řeky pokusil vylézt, měl by jen mizivou šanci,“ říká muž.

délka: 01:59.76 Video Vojenský splav v Opavě byl němým svědkem tragédie. Utonul pod ním chlapec (†11). Lidé už nosí k pietnímu místu svíčky. Karel Janeček

Podle všeho se ale nadýchal Toník vody těsně poté, co do řeky skočil. Potom ho proud hnal už s hlavou pod hladinou desítky metrů dál po toku. „Teď bude mít popotahovačky dědeček kluka, který ho měl prý na starosti. A rodina má doživotní trauma,“ dodává.

Policie neštěstí vyšetřuje, zatím nic nenasvěčuje, že by na smrti školáka měl podíl někdo další. U dítěte byla nařízená zdravotní pitva.