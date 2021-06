Původní informace, že si hrál ve vodě s kamarádem, upřesnil pro Blesk.cz jeden z místních obyvatel. „Měl tam být se dvěma asi stejně starými děvčaty,“ uvedl a dodal: „Co jsem slyšel, tak přijel z Ostravy na návštěvu za rodinou.“

Jak přesně k neštěstí došlo, vyšetřuje policie. „Dosavadním prošetřováním a prověřováním bylo zjištěno, že chlapec skočil z prostoru dřevěných desek u vyústění umělého koryta pro vodní sporty do řeky. Následně jeho tělo zůstalo nehybně ležet na hladině s hlavou ponořenou pod vodou. Po chvíli se zcela potopil a ztratil se tak dívkám (12 a 14) z dohledu. Ty následně přivolaly pomoc,“ popsal tragédii mluvčí policie René Černohorský.

Bez cizího zavinění

„Přibližně po dvou a půl hodinách přítomní hasiči vytáhli z vody na břeh bezvládné tělo chlapce a začali s oživovacími pokusy. V těch pokračovala i přivolaná osádka sanitního vozidla. Přítomný lékař před 21. hodinou konstatoval úmrtí. Byla nařízena zdravotní pitva. Nebylo zjištěno cizí zavinění,“ dodal mluvčí.

délka: 01:59.76 Video Vojenský splav v Opavě byl němým svědkem tragédie. Utonul pod ním chlapec (†11). Lidé už nosí k pietnímu místu svíčky. Karel Janeček

„V pondělí měla řeka Opava průtok čtyři kubíky, nemohl se tam tedy utopit tím stylem, že by ho držel vodní válec. To je na takovou šířku jezu málo vody. Podle mých informací se neštěstí stalo šedesát metrů pod Vojenským splavem, takže s nebezpečností jezu to nemá nic společného,“ vyloučil spekulace o chlapcově smrti v jezu předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.

Jak se bezpečně koupat?

Podle Petra Ptáčka je velký rozdíl mezi koupáním v rybníku a v řece. „Proud rybníku vás nikam neodnese, ale na rychle tekoucí, divočejší nebo rozvodněné řece může být koupání zrádné v tom, že lidé se snaží v řece postavit. Proud se jim ale opře do zad, strká je korytem a člověk si může zaklínit nohu pod kamenem, nebo si ji i rovnou zlomit. Proud se přes něj může přelít a přimáčknout ho ke kameni, kde není vidět,“ upozorňuje Ptáček.

Pokud je tekoucí řeka, neměli bychom se podle něj v ní nikdy stavět, ale nechat se unášet v poloze na zádech, s nohama jako nárazníky dopředu a nakonec si třeba aktivně doplavat kraulem ke břehu.

„Pokud vidíme tonoucího v jezu, nikdy za ním bez rozmyslu neskáčeme, ale voláme na pomoc záchranné složky. Snažíme se člověka zachránit tím, že mu hodíme provaz nebo lano a navážeme na něj cokoli, co by ve vodě plavalo. U některých jezů bývají pro tento účel záchranářské podkovy,“ zakončil.