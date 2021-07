Anagnostopoulos udusil manželku Caroline Crouchovou (†20) polštářem 11. května v aténském bytě, nedaleko od nich přitom spala jejich dcera Lydia (11 měs.). Nakamufloval pak loupežné přepadení, a aby vypadalo věrohodněji, uškrtil i pejska, kterého pár choval. Na pohřbu slzel s pozůstalými, rakev za 100 tisíc ale nechal zaplatit rodiče mrtvé ženy.

Charalambose, přezdívaného „Babis“, kriminalisté nyní podezřívají, že na rozmařilý život páru, kdy si bez mrknutí oka financovali drahý byt, pozemek i výlet do Dubaje, „vydělával“ pašováním drog. Podezření podle webu deníku Daily Mail ověřují a věří, že brzy přijdou s dalšími zjištěními. Nešťastný Carolinin otec David Crouch si myslí, že na zkazkách o drogách „určitě něco bude“.

Okamžik, kdy se o strašné smrti dcery dozvěděl, se Davidovi vryl nesmazatelně do paměti. „Nikdy nezapomenu, jak jsem se cítil. Jako by mi něčí ledová ruka vnikla do hrudníku a zmáčkla mi srdce. Byl to pro mě ten nejhorší den v životě,“ uvedl Crouch. Se svou ženou Susan, matkou Caroline, byli právě na řeckém ostrově Alonissos, kde se později konal i pohřeb nebohé zavražděné.

Pozůstalá rodina nemá o Babisovi žádné iluze. „Ten člověk se neštítí ničeho, nemá svědomí a neví, co je stud,“ řekl rodinný právník Thanassis Haramanis webu deníku Sun. „Zavraždil Caroline a pak ještě bezostyšně nechal její rodiče zaplatit za rakev i převoz z Atén na ostrov,“ dodala s tím, že jen za rakev rodiče vyplázli v přepočtu 100 tisíc korun.

Když na pilota helikoptéry policie udeřila, po osmi hodinách výslechu se k vraždě přiznal. Nyní pobývá v Řecku v nechvalně známém vězení, které chtějí úřady zrušit, on sám si ale na špatné podmínky těžko může stěžovat. Drží ho v té části zařízení, kterému se říká „VIP křídlo“. Babis má na cele jen pro sebe sprchu, záchod, nábytek, velké okno s dostatkem denního světla a televizi. Využívá i venkovní cvičiště.

Důkazy proti Babisovi přinesly chytré hodinky a Carolinin deník. Vztah Caroliny a Babise poslední měsíce více než skřípal. A to nejen podle zápisků v ženině deníku. Potvrdila to i právnička psycholožky Eleni Mylonopouloové, k níž pár, ale hlavně Carolina, docházel. Manželka se Babise měsíce bála, nevěděla však, jak ze situace ven. Poprvé mu řekla, že odejde, už v červenci 2020, začala si hledat náhradní ubytování. Vztah prakticky vyhasl, po citové i sexuální stránce, žena se v něm vůbec necítila dobře.

Babis jí podle Daily Mail do telefonu nainstaloval trasovací aplikaci pro kontrolu jejího pohybu. Psycholožka musela kontrolovat dveře, že je za nimi na sezení s Carolinou neodposlouchává. Na psycholožčinu radu, aby věc probrala třeba se svojí maminkou, nedala, prý ji nechtěla zklamat. Zároveň z deníkových záznamů vysvítá, že se Caroline s manželem často hádali, žena si poznamenala, že ho jednou praštila a rozbila dveře.

Podobných epizod zřejmě chce Babis využít i při své obhajobě. Říká, že zabíjel v zuřivosti a svůj čin neplánoval. Tvrdí, že žena bývala agresivní, jednou měla odhodit dceru Lydiu nešetrně do postýlky. Do té doby, než si vyslechne rozsudek, si bude Babis dál protahovat nohy na vězeňském hřišťátku... Právě při této činnosti ho novináři nedávno vyfotografovali.