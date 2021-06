Nejen Řecko šokovalo přiznání, které měl učinit Babis Anagnostopoulos. Třiatřicetiletý pilot původně tvrdil, že skupina lupičů brutálně zavraždila jeho manželku - Britku Caroline Crouchovou (†20), a to před zraky jejich dcery Lydie (11 měs.). Truchlil na jejím pohřbu, dokonce objímal její matku. Nakonec prý přiznal, že manželku zavraždil sám. Pilot byl již obviněn, objevil se u soudu v Athénách, doprovázen policejní eskortou a na těle s neprůstřelnou vestou. Nejvíc ho prý zajímalo, co si o jeho činu myslí ostatní lidé.

Před soudem stanul Babis Anagnostopoulos. Třiatřicetiletý pilot, který je obviněn z vraždy své mladé manželky, k soudu v Athénách přijel s policejní eskortou a na sobě měl bílou neprůstřelnou vestu. Podle informací britského deníku Daily Mail na něj lidé křičeli: „Shnij v cele!“ Také na něj pokřikovali „zrůdo“ a „vrahu“. Na rukou měl pouta. Muž je obviněn z vraždy dvacetileté Caroline Crouchové.

Vražda, která se stala v prominentní athénské čtvrti Glyka Nera, šokovala celé Řecko. Babis původně tvrdil, že do jejich vily vtrhli tři zloději, kteří nejprve zavraždili rodinného psa, štěně Roxy, které oběsili na jeho vodítku, a posléze jej a jeho ženu svázali a dali jim do pusy roubík, když jejich dcerka spala. Babis vyšetřovatelům tvrdil, že lupiči požadovali peníze, zatímco jeho manželku mučili. Pitva podle informací britské BBC prokázala, že zemřela na udušení, které údajně trvalo pět až šest minut.

Přiznání po osmi hodinách

Strážci zákona okamžitě začali pátrat po lupičích, zatímco se rodina loučila se zavražděnou Caroline na řeckém ostrově Alonnisos, kde vyrůstala. Posledního rozloučení se zúčastnil i její manžel, který při pohřbu držel v náručí malou dcerku.

Po měsíci však policie oznámila šokující informaci. Vyšetřovatelé nenašli žádné stopy, které by potvrdily verzi vdovce, a po pohřbu jeho manželky ho zatkli. Strážci zákona ho měli zpovídat osm hodin. Během dlouhého výslechu se údajně přiznal k tomu, že svou manželku zavraždil. K jeho zatčení mělo vést několik stop, například deník Caroline, v němž tvrdila, že jejich vztah byl roky před tragédií v rozkladu. Zároveň policisté analyzovali biometrické hodinky Caroline a mobilní telefon Babise. Všechny tyto stopy společně s kamerou v jejich domě odhalily nesrovnalosti v prohlášení pilota.

Po přiznání byl veselý

Podle deníku Daily Mail měl detektivům říci, že si celý příběh vymyslel, aby měl v péči svou dceru. Zároveň se podle justiční stráže měl chovat klidně a působil jako herec „v kriminálním dramatu“. Nejvíc ho prý zajímalo, co na jeho čin říká veřejnost. Údajně zároveň trval na tom, že by neměl dostat doživotní trest a do jeho péče by měla být svěřena jeho dcerka. Den po přiznání se měl probudit v dobrém rozmaru a po celou dobu za mřížemi byl klidný. Od doznání zůstává v cele, ve vězení Korydallos ho měl navštívit pouze bratr a volal několika příbuzným.

Rodina Caroline si podle informací Sky News najala dva obhájce, kteří rodinu zastupovali u soudu, kde rodiče Caroline nebyli přítomni. „Podali jsme občanskoprávní žalobu jménem rodiny Caroline. Ze zřejmých důvodů nemohla její matka přijít,“ uvedli právníci podle výše zmíněného zpravodajského webu. Anagnostopoulos je obviněn ze dvou trestných činů, a to z úmyslného zabití a zabití zvířete. Rovněž je obviněn z přestupků, a sice z opakovaně nepravdivého svědectví a nepravdivého hlášení úřadům.

Osiřelá holčička je s prarodiči

Rodiče zesnulé Britky podle informací britského deníku Daily Mail slíbili, že se postarají o holčičku, která náhle přišla o mámu. „Susan i já strávíme zbytek života tím, že budeme dbát na to, aby byla zajištěna spravedlnost, a zajistíme, aby její malá dcera Lydia byla vychována se všemi výhodami, které jí můžeme poskytnout, a aby vzpomínky na její matku žily věčně,“ uvedl David, otec Caroline, pro Daily Mail s tím, že jeho dcera byla prý nadšenou skautkou a ráda se věnovala tradičnímu tanci.

„V relativně mladém věku se také stala zdatnou kajakářkou,“ dodal osmasedmdesátiletý rodák z Liverpoolu. Za svého manžela se vdala v roce 2018 v Portugalsku a zdánlivě spolu žili dokonalým životem v Athénách. Nicméně o vnučku se starají i rodiče Babise, kteří se hodlají podílet na její výchově. „Dítě je s námi. Záleží nám na budoucnosti toho dítěte a chceme se na to co nejvíce soustředit,“ uvedl otec obviněného muže Constantinos.

VIDEO: Exkriminalista Doucha prozradil, jak se provádí výslechy podezřelých.