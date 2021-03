Ještě živou naposledy Gizem zachytila bezpečnostní kamera ve fotoateliéru, kde byla společně se svým otcem a kamarádkou. Byla se tam nechat vyfotit na občanský průkaz. Na záběrech je vidět, jak trojice odchází ze studia a odjíždí.

Následně se měla teenagerka setkat v parku se svým devatenáctiletým přítelem. Co přesně se v parku stalo, není jasné. Yildiz měl však své přítelkyni podříznout hrdlo a následně z místa činu utéct. Doma pak zavolal policii a přiznal se, co provedl. Policie ho zatkla a na místě, o němž jim řekl, našla tělo zavražděné dospívající dívky. Pachatel skončil ve vazbě. Gizem byla pohřbena minulý čtvrtek ve vesnici Susuz. O případu informoval deník The Sun.

Mladá feministka na sociálních sítích často upozorňovala na přemíru násilí páchaného na ženách. „Žít v Turecku jako žena je těžké, ženy umírají příliš snadno,“ napsala na twitteru minulý rok v létě v souvislosti s nálezem mrtvého těla turecké ženy Pinar Gultekinové.

Turecký prezident Erdogan nedávno oznámil ustoupení země od Istanbulské úmluvy. Tento krok byl široce kritizován po celém světě. K odstoupení od smlouvy, kterou podepsala před deseti lety, mělo dojít kvůli narůstajícímu rozhořčení lidí nad tím, že turecké ženy jsou nedostatečně chráněny před domácím násilím a obecně jsou jejich práva v zemi špatná.

