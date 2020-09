Za šokující vraždu dcery poslal soud Turka Hasana Usluho do vězení na 24 let. Muž se bránil, že za mřížemi chytí covid-19 a ať ho tam neposílají. Uslu se slyšení kvůli epidemii koronaviru účastnil prostřednictvím videohovoru. Svým poukazováním na chabé zdraví ale soud neobměkčil. Bude teď muset desítky let zpytovat své svědomí.

Případ začal 14. prosince 2018. Usluova krásná dcera Didem se živila jako břišní tanečnice v regionu Kesan v severozápadní části Turecka, často vystupovala na různých oslavách, večírcích a na jiných akcích. Jednoho večera přišla domů pozdě v noci v podroušeném stavu.

V opilosti měla sprostě urážet matku, proti čemuž se ohradil Hasan a dostal se s dcerou do prudké hádky. Chtěl prý po Didem, aby projevovala vůči matce větší respekt a chovala se slušně. Hádka ale místo uklidnění stále gradovala. „A pak mi ujely nervy,“ řekl otec u soudu.

Nyní vyšly najevo podrobnosti z vyšetřování. Hasan dceru uškrtil a tělo rozporcoval nožem, kterým normálně připravovoval maso na kebab pro zákazníky. Kusy těla naskládal do mrazáku a v dalších dnech je po částech začal roznášet po okolí. „Byla to její vina, neměla chodit domů opilá a hádat se s rodiči,“ řekl u soudu vrah.

9. ledna našel v místním lese neznámý sběrač smrkových šišek dívčí paži zabalenou v novinovém papíře. Zanesl ji na policii a ta díky srovnání otisků prstů ve své databázi zjistila, komu patřila. Psi pak v lese našli další části těla. Všechny byly uřezány velice přesnými a zkušenými tahy nože.

Policisté zadrželi otce, matku Sati i mladší dceru Ozlemu. Matku obvinili z toho, že zločin nenahlásila. Podle jejích slov se jí po vraždě udělalo nevolno a odešla do ložnice, kde omdlela. Ačkoli jí hrozil také žalář, nakonec ji obžaloby zcela zprostili. Stejně tak propustili i sestru zavražděné.