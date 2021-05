Brutální vražda Caroline Crouchové šokovala athénskou čtvrť boháčů Glyka Nera. Do domu dvacetileté mámy, kde bydlela se svým manželem Charalambosem Babisem Anagnostopoulosem a roční dcerou Lýdií, vtrhla v úterý brzy ráno skupinka lupičů. Měli být čtyři. Jeden z nich hlídal před domem, zatímco další tři vnikli dovnitř.

Caroline svázali, jejímu manželovi nasadili roubík a spoutali ho v jiném pokoji. Pak ženu začali mučit, aby jim řekla, kde mají schované peníze. Dokonce přiložili zbraň k hlavě její bezbranné dcerky, aby ji donutili promluvit. Dvaatřicetiletý muž vypověděl, že slyšel, jak na jeho manželku křičí: „Řekni nám, kde jsou peníze!“ Dodal, že jeho žena volala o pomoc a malá holčička plakala.

Anagnostopoulos, který pracuje jako pilot a během útoku na chvíli ztratil vědomí, spolupracuje s policií a vyšetřovatelům řekl, že čtveřice měla na hlavách kukly, a proto jim neviděl do tváře. Ovšem uvedl, že muž, který brutálně zavraždil jeho ženu, byl vysoký, tmavé pleti, obézní a bylo mu pod třicet let. Zároveň dodal, že během zápasu, při němž se jeho žena bránila, mu strhla kuklu. Policie pro britský deník Daily Mirror uvedla, že zřejmě to byl ten důvod, proč ozbrojenci zabili Caroline a jejího manžela ušetřili. Již dříve zároveň vyšetřovatelé oznámili, že pracují s verzí, že ozbrojenci šli do domu na jistotu a někdo jim dal tip, že je ve vile větší peněžní obnos.

Po několika dnech pátrání řečtí vyšetřovatelé oznámili, že provedli první zatčení. Na hranicích zadrželi muže v souvislosti s vraždou Caroline. Muž původem z Gruzie se pokoušel uprchnout do Bulharska. Strážci zákona v jeho voze našli falešný pas. Zároveň policie uvedla, že se měl podílet na loupeži, která se odehrála nedaleko domu, kde byla žena zavražděna. „Pokročili jsme v pátrání založených na DNA nalezených na místě,“ uvedl policista pracující na případu. Vyšetřovatelé mají seznam s třiceti jmény, která prověřují. Zadržený muž je v současnosti vyslýchán.

V pátek na řeckém ostrůvku Alonissos se uskutečnil pohřeb mladé mámy, která ještě studovala. Caroline byla uložena do hrobu na tamním hřbitově. Pohřbu se zúčastnily její zdrcení rodiče David Crouch a Susan Dela Cuesta spolu s ostatními blízkými. Malá holčička, která viděla, jak její maminka zemřela, položila na její hrob květiny. Podle informací serveru News.Sky.com na počest Caroline byly na ostrově zavřeny všechny obchody.

