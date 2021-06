Lidé jsou především znepokojeni z přístupu zmíněné záchranné stanice. I když milovníci přírody vyslali nespočet žádostí, aby bylo ptáčeti pomoženo, stanice v Rokycanech nechtěla k případu vyjet. „Když jsem se tedy ptala na to, že se budeme třeba 2 dny dívat na to, jak tam malý umírá, odpověď byla, že ano, budeme se na to dívat,“ uvedla na facebooku správkyně skupiny o čapím hnízdě. Na přenos, kde matka zabíjí své mládě, se koukají i děti.

„Ztratila jsem veškerou iluzi o tom, jak fungují ZS, asi jsem si mylně myslela, že mají zachraňovat, jen teď nevím koho a jak tedy vyhodnocují, koho zachránit a koho ne,“ zoufala si na sociálních sítích správkyně skupiny Čapí hnízdo na ZŠ Osek u Rokycan.

Mládě už je mezitím na pokraji sil a krvácí. „Tohle si přeci nezaslouží nikdo, to je týrání zvířete a neochota pomoci, a to vše za živého vysílání na YouTube,“ vyjádřil se jeden z přihlížejících. Odborníci z řad ornitologů ale mírní vášně a radí nezasahovat. Chování matky je prý přirozené.

Matčiny útoky mladý čáp nepřežil

Ptáče nakonec v sobotu svým zraněním způsobených jeho matkou podlehlo. „Tolik jsem mu držela palce. Měla jsem radost, když jsem ráno viděla, jak se snaží. A pak přišla ta hrozná chvíle, když ho jeho máma zamordovala, nemůžu..“ ozývají se zdrcení lidé na Facebooku.

„Já malinkému říkala tučňáček, jak se vždycky na těch nožičkách kolíbal. Mám pár foteček na památku,“ vzpomínají na čapí miminko jeho obdivovatelé.

„Náš d'Artagnane, Klapálku, Bojovníku,“ jeho fanoušci dali svému miláčkovi spoustu jmen. „Odpusť nám lidem, že jsme selhali a nestihli to,“ poukazovali lidé na to, že chystali vlastními silami ptáče zachránit. „Nikdy nezapomeneme, byl jsi obrovský frajer,“ loučili se.

Jedná se o normální chování

„Jde o zcela normální chování, kterému se říká infanticida a ke kterému dochází čas od času u mnoha druhů ptáků, včetně čápů. Rodiče tak odstraňují slabé potomky, když nemají dostatek potravy, anebo mají nějakou vývojovou vadu,“ uvedl pro Blesk Jan Grünwald.

Podle něj není přípustné, aby se někdo pokoušel mláděti pomoci. „Je naprosto v pořádku, že s tím stanice nic nedělá, naopak by bylo špatně cokoli jiného,“ dodává s tím, že pokud by se někdo pokusil na komín vylézt, mláďata by se mohla leknout a z hnízda vyskočit. Zároveň radí, že je pro ochranu čápů mnohem důležitější podporovat rozmanitou a zdravou krajinu. „V tomto případě není lidský zásah namístě,“ upozornil.