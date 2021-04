Čapí hnízdo se může radovat. Olbramovice se po 30 letech dočkají nového obchvatu

V Olbramovicích na Benešovsku začala stavba obchvatu, který odvede tranzitní dopravu z průtahu obcí. Přeložku vytížené silnice I/3 z Prahy na Tábor vybuduje společnost M-Silnice za 321 milionů korun bez DPH, hotová byla měla být v březnu 2023. Stavbaři převzali stanoviště v pondělí, dnes práce oficiálně začínají. Obec, kterou trápí nadměrná doprava, po výstavbě 3,4 kilometru dlouhé silnice volala 30 let.

„Vždycky jsem říkal, že dokud neuvidím bagr, který se tady zakousne do země, tak nebudu věřit, že ten obchvat bude,“ řekl ČTK starosta Olbramovic Ivan Novák (nez.). Dodal, že dnes se mu to splnilo a místní lidé pociťují velkou úlevu. Zlepšit by se měla i situace pro řidiče, kteří v Olbramovicích trávili hodně času v kolonách. V sezoně podle Nováka projede obcí 25.000 až 30.000 aut denně.

„Tato stavba si prošla velmi složitou přípravou, bylo bohužel několik odvolání proti stavebním povolením,“ řekl novinářům ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Připomněl, že příprava byla v jedné fázi pozastavena, hledaly se úspory a řešila se potřebnost stavby. Problémy byly s procesem EIA, stavebním povolením i výkupy pozemků. Trasa měla odpůrce, naopak místní spolek pro vybudování obchvatu a samospráva prosazovaly co nejrychlejší zahájení stavby.

Původní stavební povolení vydané předloni středočeským krajským úřadem ministerstvo dopravy zrušilo. Námitky proti němu podala mimo jiné společnost Davo Corporation, provozující autobazar, nebo firma Imoba z holdingu Agrofert, která vlastní nedalekou farmu Čapí hnízdo. Kraj, v jehož vedení bylo tehdy hnutí ANO, odmítl jakýkoli politický vliv na řízení o stavbě obchvatu.

Podle ministerstva krajský úřad vydal povolení v rozporu se zákonem, proto byla věc vrácena. Nové stavební povolení krajský úřad vydal loni v únoru, proti rozhodnutí přišlo opět jedno odvolání. Ministerstvo ale již odpůrcům nevyhovělo a potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu.

Zejména v Olbramovicích se objevily obavy, že komplikace se stavebním povolením výstavbu o roky oddálí. To by mělo pro místní nepříjemné následky. Nyní je obec s 1300 obyvatel silnicí rozdělena na dvě poloviny, což zejména v dopravních špičkách vytváří nebezpečné situace pro chodce. Vybudování přeložky I/3 mimo střed Olbramovic má významně ovlivnit plynulost provozu, zkrátit dobu jízdy a snížit emise.

Lepší doprava k Čapímu hnízdu

Trasa obchvatu vede východně od obytné zástavby, napojuje se na úseky okolo Tomic a Votic. Prochází kolem farmy Čapí hnízdo a autobazaru, k Čapímu hnízdu se tak po výstavbě obchvatu o něco přiblíží doprava, která nyní jezdí po silnici I/3.

Podle hejtmančina náměstka pro silniční infrastrukturu Martina Kupky (ODS) je zahájení stavby obchvatu „podpůrný výstřel“ pro to, aby se co nejrychleji postavila chybějící dálnice D3 z Prahy na jih Čech. Mátl uvedl, že I/3 bude i po vybudování D3 vytíženou komunikací a obchvat Olbramovic bude zapotřebí. Stavba přeložky má trvat 23 měsíců, podle Mátla by v případě příznivých klimatických podmínek mohla být dokončena o něco dříve, možná už do konce roku 2022.