Policistku poslali k postřelenému (†42), ta ho na silnici přejela.

Muže jménem Eric Eugene Cole (†42) ze Springfiledu v americkém Ohiu někdo postřelil do ramene, pak ho ještě přejelo auto. Ukázalo se, že ho řídila policistka, kterou vyslali na místo. Prý se dívala po číslech popisných, ne na silnici.

Ke střelbě došlo v pondělí v noci, Cole po ní zůstal ležet na silnici a silně krvácel z paže a ramene. Zvládl ještě zavolat na tísňovou linku policie, která za ním vyslala své kolegy, včetně Amandy Rosalesové sloužící v policejním sboru dva roky.

Na záběrech z její palubní kamery je vidět, jak se blíží k ležícímu tělu osvětlenému reflektory auta, ale nezastavuje a přejíždí ho. V tom okamžiku Cole ještě žil, dokonce stále telefonoval s policejními operátory.

„Umírám, umírám,“ je slyšet Cola na záznamu z hovoru. „Někdo mě postřelil, netuším kdo, ležím uprostřed silnice,“ ještě upozorní. Chvíli nato ho přejíždí policejní auto. „Oni mě přejeli,“ hlásí do telefonu.

Na otázku, kdo ho přejel, odpovídá, že policie. Incident natočila i kamera na autě kolegy jedoucího za Rosalesovou, díky které je přejetí Colea natočeno rovnou dvakrát.

„Byla to nehoda, ale neznamená to, že to bylo v pořádku,“ uvedl nadřízený policistky, která byla dočasně postavena mimo službu. K neštěstí podle něj mělo dojít tak, že policistka sledovala adresu a čísla na domech a přehlédla tělo ležící před ní na silnici.

Policie odmítá, že by šlo o záměrný skutek. Něco jiného si ale myslí příbuzní zemřelého, kteří dali na tiskové konferenci policie najevo, jak moc jsou rozzlobení. „Chceme odpovědi,“ říkali s tím, že policistka nemohla Colea nevidět. „Řekli, že ho někdo přejel, ale mysleli jsme, že to byli ti střelci. Zatajili nám, že ho přejela policie,“ plakala na tiskovce Coleova sestra Lekesha Bradfordová.