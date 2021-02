V pondělí to budou dva roky od tragické a kruté smrti teprve dvouletého Marečka z Loun. Jeho otčím, Josef Kuča, ho týral. Od soudu odešel s trestem 22 let za vraždu, ve vězení ale spáchal sebevraždu. V pondělí, kdy si připomeneme druhé výročí chlapečkova úmrtí, stane před soudem i jeho matka Simona. Jaký trest jí hrozí?

Případ, který vrhá slzy do očí. Malý, teprve dvouletý Mareček, si života moc neužil. Když se v lednu roku 2019 Josef Kuča (†21) nastěhoval k Simoně T. (v té době 19), nikdo netušil, co za monstrum si pustila k sobě domů.

Pak to ale začalo. Nejprve to byla facka, matka uvedla, že to pochopila, dítě prý neposlouchalo. Jenže to nebyl konec, mlácení nabývalo na velkých rozměrech. Kuča začal být ještě agresivnější, na teprve dvouleté dítě začal řvát, proč ho neposlouchá, a pak ho začal mlátit do obličeje.

„Fackoval ho ze strany na stranu. Když malej začal slinit a krvácet z pusy, odsával mu to brčkem. K tomu jsem mu podala vařečku, aby se dostal do jeho sevřené pusinky,“ potvrdila před soudem Simona svoji předchozí výpověď na policii. Pak dítě vzal do vany a deset minut na něj pouštěl ledovou vodu. Pak ho zase začal fackovat, tentokrát tak moc, že mu měl poškodit mozek a míchu.

Tou dobou byl už Mareček ve fázi přímého ohrožení života. Asi každý by čekal, že někdo z dvojice zavolá sanitku. To ale nikdo z nich neudělal. Chlapce v ohrožení života uložili do postýlky a šli si užívat sexu. Zatímco byli v nejlepším nebo spali, chlapec dlouhé hodiny trpěl a umíral.

Když se dvojice vzbudila, na záchranu už bylo pozdě. „Pak mě Pepa vzbudil, že Mára nedýchá. Měl fialovou pusinku. Michal H., který u nás přebýval, volal záchranku. Doktor pak řekl, že už je 2-3 hodiny mrtvý,“ doplnila žena. Chlapec zemřel v noci z 15. na 16. února, patrně mezi třetí a pátou hodinou ranní.

Jak zaznělo u soudu, Kuča byl hotové monstrum. Chlapečka vystavoval kontaktu s horkou plochou, čímž utrpěl popáleniny, mimo jiné i v obličeji. Mlátil ho dlaní i vařečkou, a to na otevřených ranách, dával mu facky. Rodiče podle soudu dítě také schovávali před sociální pracovnicí, lékařem i rodinou, aby se na týrání nepřišlo.

Trest pro matku

Na den přesně, dva roky od smrti svého syna, stane před soudem Marečkova matka Simona T. Obžaloba vychází z toho, že mladá matka o týrání svého syna věděla. Nijak ale svého syna před otčímem nebránila.

Matka zavražděného chlapce je obžalována z ohrožení výchovy dítěte a neposkytnutí pomoci. Za tyto skutky jí hrozí trest odnětí svobody až do pěti let. Denik.cz ale uvádí, že by se v tomto případě mohlo „hrát“ o vyšší trest.

„Je možné, že se v průběhu líčení změní právní kvalifikace,” potvrdil pro Deník státní zástupce Vladimír Jan. Simona T. není jediným člověkem, který bude v tomto tragickém případě souzen. Společně s ní má čelit stíhání i spolubydlící, který měl s trojicí v bytě bydlet.

Jestli opravdu dojde k zpřísnění, není jasné. Podle státního zástupce bude záležet na důkazech a na soudu. „Bude probíhat dokazování. Podle toho se rozhodnu, jakou kvalifikaci budu navrhovat,” dodal.

Dostal 22 let za vraždu

Kuča byl původně odsouzen k šestnácti letům odnětí svobody za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Odvolací soud ale uvedl, že muž musel být srozuměn s tím, že chlapce může svým jednáním usmrtit.

Byl proto později odsouzen k 22 letům vězení za vraždu a týrání batolete. „Za svou zhruba čtyřicetiletou praxi jsem se s takovým nakládáním s nezletilým dítětem ještě nesetkal, svědčí to o naprosté neúctě k lidskému životu a o určitém sadismu obžalovaného," řekl loni soudce Jiří Lněnička.

Ve vězení ale Kuča moc dlouho nepobyl. Několik dní po svém odsouzení spáchal ve valdické věznici sebevraždu. V době úmrtí byl v cele sám. Valdice jsou v České republice nejstarší a největší věznicí. Zároveň jsou tou vůbec nejpřísnější. Za mřížemi tam sedí ti nejhorší z nejhorších. Po Kučově smrti mu rodina vypravila velký pohřeb. Uložili ho do bílé rakve.