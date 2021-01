Se jměním v hodnotě skoro 60 miliard dolarů patří do elitního klubu světových boháčů. Teď se ale Jack Ma (56), zakladatel koncernu Alibaba, pod který spadá i populární internetový obchod AliExpress, záhadně ztratil. Stalo se tak nedlouho poté, co ostře kritizoval čínskou vládu…

Jack Ma se od roku 1999, kdy společnost Alibaba založil, sporům s vládou úspěšně vyhýbal, což je v komunistické Číně úkol až nadlidský. Na podzim loňského roku si ale nedal pozor na jazyk, když na konferenci veřejně zkritizoval čínský regulační a finanční systém. „Nejhorší na čínském finančním systému je to, že žádný systém nemá,“ řekl tehdy mimo jiné.

Naštval vůdce

Jenže tím se dostal do hledáčku vlády v čele s prezidentem Si Ťin-pchingem (67). „Nezajímá ho, jak se lidé stali bohatými, ale co dělají poté a jak to jde do kupy se zájmy státu,“ sdělil deníku The Wall Street Journal nejmenovaný činovník čínské vlády.

Ta se od té doby začala o podniky Jacka Ma zajímat do takové míry, že čínské regulační úřady o Vánocích oznámily, že proti Alibabě zahájily antimonopolní šetření, aby o pár dní později nařídily firmě změnit její aktivity tak, aby odpovídaly plnění regulačních požadavků.

Beze stopy...

Navíc Ma se už dva měsíce neobjevil na veřejnosti! Nejenže přestal být aktivní na sociální síti twitter, kam druhdy přispíval i několikrát denně, navíc se vytratil i z vlastní televizní soutěže Africa’s Business Heroes, v níž figuroval i jako porotce.

Podle tiskového mluvčího se jedná o důsledek miliardářova nabitého programu, ovšem světová média spekulují, zda čínská vláda kritického podnikatele neodstranila – přestože důkazy o něčem takovém zatím nejsou.

Nebyl by jediný

Ma není jediným podnikatelem kritizujícím čínskou vládu, který zmizel z očí veřejnosti. V březnu 2020 se stalo něco podobného magnátovi na trhu s nemovitostmi Žen Č’-čchiangovi, který předtím označil prezidenta země za šaška kvůli nezvládnutí pandemie. Později se objevil u soudu, kde se přiznal ke zločinům a korupci, za což inkasoval 18 let vězení.

Čína pracuje na svém pokroku: