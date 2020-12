Rusko šokovala smrt nastávající maminky Valentiny ´Valji´ Grigoryevové. Osmadvacetiletou ženu měl umučit v mrazu její přítel, slavný youtuber Stanislav Rešetnikov, který si říká Stas Reeflay. Třicetiletý muž si vydělával tím, že natáčel videa, jak svou křehkou přítelkyni mučí! Valentina však poslední kruté natáčení nepřežila. Zemřela na podchlazení. V případě, že youtuber bude shledán vinným, by si mohl odsedět až patnáct let a to za zabití!

Otřesný případ vyšetřuje ruská policie v obci Ivanovka, která se nachází nedaleko Moskvy. Za šokujících okolností tam zemřela Valentina ‚Valja‘ Gigoryevová. Osmadvacetiletá žena byla přítelkyní slavného youtubera Stanislava Rešetnikova, jenž si nechává říkat StasReflay.

Třicetiletý youtuber na YouTube publikoval zvrácená videa, na nichž krutě mučil Valentinu. Za to mu údajně podle agentury Baza media měli diváci platit a to v přepočtu až 22 tisíc korun!

Ovšem poslední natáčení skončilo tragicky. Youtuber v této epizodě zavřel svou těhotnou přítelkyni na balkon. Žena byla oblečená pouze do spodního prádla a teploty klesly pod bod mrazu. Zatímco se nastávající maminka třásla zimou na balkóně, její partner ji v poklidu natáčel.

Pak však Valentina padla k zemi. „Valjo, jsi naživu? Zajíčku můj, co je s tebou?“ je slyšet v otřesném vidu Rešetnikov a dodává, že necítí tlukot srdce. Valja navíc přestala dýchat a na místo okamžitě vyrazila záchranka. Jenže bylo pozdě.

Přivolaní záchranáři nemohli nic jiného, než konstatovat smrt. Žena zemřela na podchlazení. Podle informací britského deníku The Sun jeden z diváků měl uvést, že ji měl Rešetnikov zamknout ve spodním prádle venku a to poté, co na ni vylil vodu.

Venku na mrazu měla zůstat až patnáct minut. Diváci údajně byli svědci i toho, jak se ji záchranáři snaží oživit a vysílání prý pokračovalo další dvě hodiny poté, co byla Valentina prohlášena za mrtvou.

Případ již vyšetřuje policie, která Rešetnikova vzala do vazby. Podle výše zmíněného britského deníku by si v případě prokázání viny mohl Rešetnikov odsedět až patnáct let. Souzen by však mohl být za zabití a nikoliv vraždu. Smrt Valentiny pobouřila celé Rusko. „Žena zemře na mrazu a publikum posílá dary vrahovi. To musí přestat. Taková videa jsou klidně vysílána do celého světa, což znamená, že je něco špatně,“ uvedla feministka Liza Lazersonová, která volá po okamžité cenzuře.

K případu se vyjádřil i samotné YouTube. „Byli jsme šokovaní, když jsme se dozvěděli o této tragické události. Tento druh grafického obsahu není přijatelný,“ uvedl mluvčí sociální sítě.

