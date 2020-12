Spáchat sebevraždu se rozhodl teprve jedenáctiletý chlapec. Žák základní školy Adan Llanos kvůli pandemii koronaviru měl ve středu ráno online hodinu. Právě během ní vzal pistoli a zastřelil se! Střelu uslyšela jeho sestra, která přivolala pomoc. Adan byl převezen do nemocnice, ovšem tam vážným zraněním podlehl.

Základní škola Woodbridge Elementary School oplakává svého žáka Adana Llanose. Kvůli pandemii koronaviru škola nařídila online výuku. Ve středu ráno při jedné z nich došlo k tragédii. Zatímco učitel vykládal svým žákům novou látku, Adan uchopil do rukou střelnou zbraň, hlaveň namířil proti sobě a zmáčkl spoušť. Jeho smrti přihlíželi žáci a učitel. Navíc ránu z pistole slyšela jeho sestra, která měla taktéž online hodinu.

Poté, co vběhla do pokoje, uviděla svého bratra v kaluži krve. Nejprve o tom, co se stalo, podle informací britského deníku Metro informovala svého vyučujícího a posléze běžela k sousedům, od nichž byla přivolána zdravotní pomoc. "Krátce po 11. hodině ráno naše kancelář přijala několik oznámení, že osoba byla zastřelena,“ stojí v příspěvku policie na sociální síti Facebook.

Chlapec byl převezen do nemocnice, ovšem tam zraněním podlehl. Jeho zdrcení rodiče byli při něm, když zemřel. „Dnes byl velice těžký den pro naši rodinu. Ztratili jsme našeho synovce,“ uvedla rodina Adana u veřejné sbírky, kterou založila na stránce GoFundMe. „S hlubokým zármutkem oznamujeme, že na základě předběžných zjištění zemřel jedenáctiletý žák základní školy ve Woodbridge,“ dodala policie v příspěvku.Není jasné, proč se Adan rozhodl sáhnout si na život. Podle odborníků nicméně distanční výuku mnoho studentů nese velice těžce.

Mnoho z nich se potýká s psychickými problémy, jelikož jim chybí sociální kontakt. Při domácí výuce mají nedostatečný kontakt se svými spolužáky a zároveň jim chybí i osobní komunikace s jejich vyučujícími. „Vše, co potřebují, je jeden dospělý, se kterým si promluví. To může být učitel nebo trenér. Ta osoba jim nyní chybí,“ uvedla psycholožka Kalifornské univerzity v Davisu Tara Niendamová s tím, že by rodiče měli být více komunikovat se svými dětmi a sledovat, zdali se neodehrávají změny v jejich denní rutině.

Nebojte si říct o pomoc

Problémy se nevyhýbají nikomu a není žádná ostuda říct si o pomoc. Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.

