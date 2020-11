Berounští kriminalisté si lámou hlavu nad tím, kdo je záhadný muž, kterého našli zraněného v lese a o pár měsíců později pak oběšeného nedaleko Berouna. Nevěděl, jak se jmenuje, co se mu stalo, ale stále opakoval, že se bojí smrti. A že už nechce zažít to, co zažil… Na jeho hrobě je tak náhrobek beze jména.

Kriminalisté z Berouna se s mužem setkávali od ledna do května letošního roku. Příběh se začal psát na začátku roku na vrchu Děd, který je vyhledáván turisty a sportovci. Byl tam nalezen muž ve velmi špatném stavu.

Sanitka se až k rozhledně na vrcholku hory nemohla dostat, lékař tak musel pěšky. Nalezený muž žil, byl ale zraněn a silně podchlazen, jeho tělesná teplota byla asi 34 stupňů Celsia. K tomu se ještě přidala omrzlina na pravé ruce, stěžoval si i na bolest hlavy. Policistům a záchranné službě museli pomoci hasiči, kteří muže snesli na místo, kde ho bylo možné naložit.

Jediné, co na sobě muž měl, byly dvoje tepláky, světle modrá péřová bunda, mikina a černé boty. Muž, který byl zarostlý a měl dlouhé světlé vlasy, byl vyšší postavy. Když muže předávali v nemocnici, ptal se personál policistů na jméno. Nikdo ho nevěděl, ani zraněný muž. Doklady u sebe neměl.

„Muž, kterého záchranáři odváželi do nemocnice, byl věku odhadem 50-70 let,“ řekl v pořadu České televize Na Stopě kriminalista Radek Lancinger. Policisté se stále snažili vypátrat jeho minulost, nic se jim ale nepovedlo najít, muž prostě nevěděl, kdo je. Jedině věděl, že chodí k urologovi kvůli zavedenému katétru.

Bál se o život

Neznámý muž ale neustále opakoval, že se bojí o svůj život. Ale důvod rovněž nedovedl vysvětlit. V nemocnici si poležel 11 dnů, odtamtud pak putoval do psychiatrické léčebny v Dobřanech. Ani psychiatrům se nepodařilo zjistit totožnost.

„Muž zde byl hospitalizovaný přibližně tři měsíce. Zkoušeli na něm různé metody, jak z něj nějaké údaje dostat. Muž mluvil, ale bohužel ke své totožnosti nedokázal nic říct,“ dodal kriminalista. Dotyčný pouze tvrdil, že jeho ruce nemohly dělat manuální práci, spíše prý něco s počítači.

Po čtyřech měsících od nalezení ve špatném stavu byl muž z Dobřan propuštěn. Nebyl nebezpečný, agresivní, prostě normální muž. V Plzni mu byla doporučena charitativní organizace, tam dorazil, dokonce využil i přechodné bydlení.

Skončilo to tragicky

Po dvanácti dnech od doby, co byl v Plzni, si ale muž sáhl na život. „Dostali jsme oznámení od náhodného svědka, že byl na pravém břehu řeky Berounky u rozvodné stanice pod chatovou osadou na Ptáku muž, který byl oběšený,“ dodává kriminalista.

Muž už na první pohled odpovídal tomu beze jména. To nakonec potvrdila i shoda otisků prstů. Nad jeho jménem dosud visí otazník. „O své minulosti si skoro nic nevybavoval, to poslední, co mi řekl, bylo, že nechce zažít to, co zažil v minulosti,“ zakončil kriminalista. V Berouně je tak hrob, na kterém není jméno. Pokud tvář muže znáte, nebo přesně víte, o koho jde, oznamte to kriminalistům na lince 158.

Přestože v tomto případě skončil životní příběh neznámého muže tragicky, existuje cesta, jak z nouze ven, i místa, na která se lze obrátit pro pomoc. Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, volejte odborníky, například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.