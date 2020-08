Předseda senátu Martin Kantor kvůli velikému množství skutků, které musel přečíst, rozdělil vyhlašování rozsudku na dva dny. Když druhý den Josef C. nedorazil a nedal souhlas, aby mohl být rozsudek vyhlášen v jeho nepřítomnosti, jednání muselo být odročeno.

Jenže soudce Kantor u Krajského soudu v Plzni končí. Celou kauzu, kterou se soud teď zabýval čtyři a půl roku, tak na stůl dostane nový soudce. A vše nejspíš začne zase od úplného začátku…

Úplatky jsem nebral

Josef C. měl podle obžaloby dostat jako úplatky od lékaře Zbyška U., který již zemřel, statisíce korun a také luxusní dovolené či manželskou postel. „Lékař vykazoval pojišťovně lékařské výkony, které nebyly realizovány. Josef C. přislíbil Zbyšku U., že kontrola jeho zdravotnického zařízení bude čisté formální,“ řekl státní zástupkyně Blanka Míková.

„Zbyšek U. mně dvakrát zaplatil dovolenou, ale bylo to z jeho vlastní vůle. Žádné úplatky jsem nebral,“ tvrdil u soudu Josef C.

„Chtěl také po mně, abych si ten jeho byt vzal. Nechtěl, aby byt spadl do spoluvlastnictví jeho manželky. Mně ani mé manželce se do toho nechtělo. Nakonec jsem se nechal přemluvit, že byt si jakoby vezmu. On připravil smlouvy a já to podepsal,“ řekl Josef C.

Až 10 let vězení

Již bývalý ředitel ZPMV Josef C. tak podle obžaloby měl na úplatcích inkasovat statisíce korun měsíčně. Škodu vyšetřovatelé vyčíslili na závratných 55 miliónů Kč! Hrozí mu až 10 let vězení.