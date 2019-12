Limberský už dříve u soudu řekl, že Čeňkovi P. posílal statisíce, které měly jít na nákup luxusních aut. Z jejich prodeje čekal provizi. „Čenda vždy určil částku a já mu ji poslal ze svého účtu. Bral jsem to tak, že jsme kamarádi a nechtěl jsem na to žádný papír,“ popsal fotbalista.

Jeho manželka Lenka řekla, že obžalovanému, kterého ona moc nemusela, napůjčoval několik milionů. „Půjčil mu s tím, že on mu vrátí víc, David to bral jako investici. Poslední, co si pamatuji, byly dva miliony v hotovosti, které mu asi začátkem září 2016 vezl do obchodního centra,“ řekla Lenka Limberská.

Dva miliony v obálce

Právě tahle vysoká částka jejich vztahem zatřásla. „My se kvůli tomu hrozně hádali. Pro mě byl Čeněk P. arogantní a nafoukaný chlap. Ale David si myslel, že když mu půjčí, on se zvedne, prý měl nějaké problémy, a vrátí mu. Já s tím nesouhlasila, ale David neposlechl, by v tomhle hrozně naivní,“ vzpomínala paní Lenka. Její manžel, v té době ještě přítel, se jí tehdy dokonce zeptal, jestli by mu milion nepůjčila.

Půjčka ani omylem

„Tenkrát chtěl koupit nějaké pozemky, ale z toho sešlo, tak dal ty dva miliony dohromady sám. Já bych mu půjčila, ale na tuhle věc, myslím peníze pro Čeňka P., v žádném případě,“ řekla.

Podle spisu se Limberský dodnes vrácení peněz nedočkal. „David to pak chtěl řešit v dobrém, aby mu peníze vrátil, ale Čeněk P. se k ničemu neměl,“ dodala Lenka Limberská. Soud pokračuje výslechy znalců, před senát se na přání obhajoby znovu postaví i David Limberský.

Hodinky přímo z ruky

„Bylo to na jaře 2014, v začátcích našeho vztahu. Čeněk P. tenkrát přijel s hodinkami Hublot na ruce. Davidovi se líbily, on je sundal, že mu je prodá. Mě přišlo, že se na chlapa moc nehodí, byly s kamínky. David mu za ně zaplatil asi 280 tisíc, já chtěla, ať Čeněk P. dodá nějaký certifikát pravosti. Ten nedodal, ale David mu věřil,“ řekla paní Lenka.

Dva mobily za lidovku

„Bylo to asi v listopadu 2015, Čeněk P. přivezl dotykový a tlačítkový mobil Vertu, ten druhý měl být pro mě. Já byla zvyklá na iPhone, tlačítkový jsem nechtěla. A přišlo mi to dost drahé, za oba 190 tisíc,“ řekla paní Lenka. Její muž to ale asi viděl jinak. „Byla to pecková cena,“ pochvaloval si Limberský. Tlačítkovou Vertu pak dal šéfovi klubu k narozeninám.

Není žádný gambler

„Půjčoval jsem Davidovi statisíce na hazard, hrál prakticky každou noc, automaty, jezdil i do kasina. Peníze mi vracel, když mu klub poslal výplatu,“ vypovídal u jednoho z předchozích jednání soudu Čeněk P. Lenka Limberská to tvrdě odmítla.

„Tohle se mě hodně dotklo. Manžel je profesionální fotbalista, musí mít řád, toulání po nocích by mu neprošlo. Už vůbec není pravda, že by si od Čeňka P. půjčoval peníze. Psala jsem na univerzitě práci o závislosti na patologických jevech, poznala bych, kdyby byl na hraní závislý. A to opravdu není,“ vypovídala Lenka Limberská.

Poškozený i Darida

V kauze figuruje na straně poškozených kromě Davida Limberského i jeho bývalý plzeňský spoluhráč, nyní záložník berlínské Herthy, Vladimír Darida (29). Tomu podle obžaloby dluží Čeněk P. 800 tisíc za prodej luxusního BMW.

VIDEO: Čeněk P., obžalovaný z podvodu a zpronevěry, u Krajského soudu v Plzni.