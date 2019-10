Peníze měl z Limberského opakovaně vylákat. „Záminkou bylo, že peníze použije pro nákup a prodej luxusních aut, a poškozenému sliboval, že je tím zhodnotí. Poškozeného neustále utvrzoval, že podnikání začne generovat zisky,“ řekla státní zástupkyně Blanka Míková s tím, že obžalovaný slib, že peníze vrátí, od počátku nechtěl dodržet.

délka: 00:11 Video Fotbalisty Davida Limberského a Vladimíra Daridu měl podle obžaloby podvést obchodník s luxusními auty Čeněk P. Zpovídá se u soudu Romana Vébrová

Čeněk P. v přípravném řízení nevypovídal. Nyní u Krajského soudu v Plzni, kde se zpovídá z podvodu a zpronevěry, se ale rozmluvil.

„S Davidem jsme byli kamarádi. Seznámil nás můj obchodní partner, když jsem se přestěhoval asi před sedmi lety do Plzně. David měl rád drahé luxusní věci, když u nás něco viděl, chtěl to. Prodal jsem mu tak dva mobilní telefony Vertu, hodinky Hublot. Platil mi za moje věci,“ popisoval obžalovaný.

Mobil zn. Verta stojí i 350 tisíc, za luxusní hodink zn. Hublot zájemce "vysolí" i 600 tisíc korun.

Bentley i hazard

Další částky měly být splátky za Limberského Bentley Continental, které prý obžalovaný uhradil a fotbalista mu pak peníze vracel. Měl mu také zajistit opravu vozu, když ho fotbalista v roce 2015 v Praze naboural.

Limberský poslal obžalovanému 1,5 milionu, ten ale firmě, která auto opravovala, vyplatil o 400 tisíc méně. Podle obžaloby zbývající peníze nevrátil a fotbalista musel ještě 300 tisíc doplatit. Nedostal ani slibované zimní pneumatiky za 55 tisíc.

Čeněk P. u soudu vypovídal i to, že částky, které mu Limberský vyplácel, byly peníze, které mu půjčil na hazard. „David, jako i ostatní fotbalisti, má s hraním problém. On hrál prakticky každou noc, chodil na automaty do herny v centru města. Půjčoval jsem mu statisícové částky. Vracel mi je, když mu klub poslal výplatu,“ vypovídal Čeněk P.

Dopručil ho kolegovi

Limberský ho také doporučil Daridovi, který se stěhoval do zahraničí a chtěl prodat BMW 420 Xdrive, které mělo najieto asi 30 tisíc kilometrů. „Oni za něj chtěli tak 1,1 až 1,2 milionu, souhlasil jsem s částkou milion a 80 tisíc. To byla chyba. Nikdo to auto nechtěl. Nakonec jsem ho prodal za 900 tisíc, ale nedostal jsem za něj peníze, bylo to formou zápočtu mezi firmami. Daridovi jsem vyplatil 300 tisíc s tím, že mám finanční problémy,“ uvedl obžalovaný.

Limberský chce po dnes už bývalém kamarádovi náhradu škody přes 5,5 milionu korun. Darida chce uhradit škodu 800 tisíc. Obžalovaný sice připustil, že vůči Daridovi má nesplacený dluh, nároky poškozených ale neuznal. Soud pokračuje.