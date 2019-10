Zemědělská katastrofa se podobně jako po loňském suchu konat nebude a zmírnit by měly i tlaky na ceny potravin, míní ekonom Lukáš Kovanda. A to poté, co statistici zveřejnili údaje z letošní sklizně. Více než loni je brambor a máku, naopak méně se sklidilo řepky či hrachu, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ).