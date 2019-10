Statisícové částky, které Limberský Čeňkovi P. posílal, měly podle jeho slov sloužit na nákup luxusních aut. Z jejich prodeje pak měl mít provizi. „Čenda vždy určil částku a já mu ji poslal ze svého účtu. Bral jsem to tak, že jsme kamarádi, a nechtěl jsem na to žádný papír. Nikdy jsem ale neviděl ani korunu, až když už jsem pak začal být značně nervózní a trochu propadal skepsi, poslal mi z účtu své matky 150 tisíc,“ vypovídal fotbalista.

délka: 00:11 Video Fotbalisty Davida Limberského a Vladimíra Daridu měl podle obžaloby podvést obchodník s luxusními auty Čeněk P. Zpovídá se u soudu Romana Vébrová

Hádka o dva miliony

Zlou krev s partnerkou mu ale nadělala půjčka dva miliony v hotovosti, které Čeňkovi P. půjčil v polovině roku 2016. „Říkala, že je to velká částka a že už v něj nemá důvěru, rozmlouvala mi to. Ale já si prosadil svou. Bylo to poté, co mi poslal těch 150 tisíc. Chtěl jsem kamarádovi pomoci, říkal, že má finanční problémy,“ popisoval Limberský.

Ten peníze předával v obálce v kavárně plzeňského obchodního centra. „Milion v hotovosti jsem měl doma v trezoru, zbytek jsem vybral v bance. Ty peníze jsem dal dohromady asi za týden, dva. Žena by mi tehdy i půjčila, je to modelka, ale já ty peníze dal dohromady sám,“ řekl fotbalista.

Hraju za své

Popřel také rezolutně, že by mu Čeněk P. půjčoval statisíce na hazard, jak tvrdil. „Je to scestné, pro mě až úsměvné. Nikdy v životě jsem si na hazard nepůjčil, mám své peníze, jsem 11 měsíců v roce na hřišti. Občas hodím třeba do automatu stovku, zajdeme na poker, black jack. Neprohrál jsem ale víc než jeden, dva tisíce,“ řekl.

Hodinky Hublot a dva mobily Vertu, které si od Čeňka P. koupil, prý platil hned hotově. „Hodinky asi 280 tisíc, mobily byly za 190 tisíc, to byla pecková cena,“ pochvaloval si fotbalista.

Káry na úvěr

Limberský také řekl, že měl na sebe sjednáno i asi sedm úvěrových smluv na různá luxusní auta, která firma obžalovaného půjčovala. „Myslel jsem, že mu tím pomáhám, že mě jako fotbalistovi ten úvěr dají. Jen jsem to podepsal, Čenda říkal, že nic neriskuji, kdyby se neplatily splátky, vezme si úvěrová firma auto,“ popisoval.

Nakonec ale musel několik splátek sám doplatit a některé vozy, kterými sám nejezdil, pak prý nevýhodně prodat. Soud pokračuje v dalších dnech výslechy svědků. Čeněk P. podle obžaloby dluží i fotbalovému záložníkovi Vladimíru Daridovi. Slíbil zajistit prodej jeho BMW, z téměř 1,1 milionu mu ale měl vyplatit jen 300 tisíc.