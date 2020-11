Rakouskou metropolí v pondělí večer otřásl útok několika neznámých pachatelů s výbušninami a střelnými zbraněmi. Zemřel civilista a jeden z útočníků, kterého policie zastřelila. Uvedl to mluvčí ministerstva vnitra. Podle něj si incident vyžádal další zraněné na celkem šesti místech ve městě. Hospitalizováno bylo dosud 15 lidí, uvedla agentura APA s odvoláním na zdravotníky. Podle ministra vnitra Karla Nehammera se jedná o terorismus. Hrozba nadále trvá, dodal kolem 22:00 tím, že veřejnost by se měla vyhýbat veřejným místům. O „odpudivém teroristickém útoku“ hovořil i rakouský kanléř Sebastian Kurz.

Pachatelé útoku - „těžce ozbrojení a nebezpeční“ - jsou podle ministra nadále na útěku a policie po nich pátrá. „Nasadili jsme několik jednotek speciálních sil, které nyní pátrají po předpokládaných teroristech. Neomezuji to jen na oblast Vídně, protože se jedná o mobilní pachatele,“ řekl Nehammer stanici ORF a vyzval veřejnost, aby zůstala doma, dokud se situace neujasní.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz označil večerní události ve Vídni za „odpudivý teroristický útok“. „Nikdy se terorismem nenecháme zastrašit a se těmito útoky budeme všemi prostředky rozhodně bojovat,“ dodal s tím, že Rakousko momentálně zažívá „těžké okamžiky“. Kancléř také uvedl, že důležitá místa v metropoli by měla chránit armády, aby se policie mohla soustředit na protiteroristické operace.

Útok na synagogu

Agentura APA a rakouská média dosud informovaly o útoku kolem 20:00 na synagogu v ulici Seitenstettengasse, při němž zemřel policista a jeden z útočníků. Policie ani ministerstvo vnitra nicméně dosud nepotvrdily, že terčem útoku byl skutečně židovský svatostánek.

List Kronen Zeitung, který o incidentu informoval jako první, podlehl zraněním policista. Po smrti je údajně i jeden z atentátníků, který na sobě odpálil pás s výbušninami. Další útočníci jsou na útěku a policisté se je snaží dopadnout. Některá rakouská média hovořila o třech až osmi obětech, ale tyto zprávy nebyly potvrzeny.

Podle ministra vnitra Karla Nehammera je pravděpodobné, že jde o teroristický útok, který má na svědomí už několik obětí na životě.

Informace o obětech potvrdila agentuře APA také vídeňská záchranná služba, podle níž je však příliš brzy na to sdělovat konkrétní počty. V centru města zřídila služba dočasnou třídírnu zraněných, z níž je po vyhodnocení jejich zdravotního stravu rozesílá do nemocnic. V akci je kamion záchranné služby, vybavený pro případy katastrof.

Policie potvrdila, že útok byl započat v ulici Seitenstettengasse v osm hodin večer. Několik teroristů ozbrojených puškami zaútočilo na celkem šesti místech. Na místě je jeden mrtvý civilista a několik zraněných včetně policisty. Patnáct lidí bylo zatím hospitalizováno. Jeden z teroristů byl zastřelen.

Zděšený Babiš i Hamáček

„Jsem zděšen z útoku na synagogu ve Vídni a chci vyjádřit solidaritu všem lidem v Rakousku a svému příteli Sebastianu Kurzovi,“ uvedl český premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru. „Děsivé zprávy z Vídně, střelba v centru má podle rakouského ministra vnitra za následek několik raněných, patrně i mrtvých. Policie ČR je v kontaktu s rakouskými kolegy, přijata opatření na hraničních přechodech s ČR,“ doplnil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Hamáček pak pro Blesk Zprávy dodal: „Situaci sledujeme, policie je v kontaktu s rakouskými kolegy, já se svým protějškem, ministrem vnitra Nehammerem. Byla posílena opatřneí na hranicích a u objektu s vazbou na židovskou komunitu. Specialní útvary policie jsou v pohotovosti.“

Dle informací na sociálních sítích útočníci disponují samopaly a pistolemi, obličeje jim zakrývají kukly. Útok mimo jiné zasáhl i minimálně dvě restaurace a židovské komunitní centrum.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK

— ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Policisté pokračují ve velkém zátahu; oblast kolem náměstí Schwedenplatz je uzavřená a policie na twitteru vyzvala občany, aby se drželi stranou všech veřejných prostor a nepoužívali ani hromadnou dopravu - připojili dokonce i varování v češtině. Uvedla také, že je několik zraněných. Policie ani ministerstvo vnitra dosud nepotvrdily, že byla terčem útoku skutečně synagoga.

„Znělo to jako petardy,“ vylíčil televizi ORF očitý svědek, který si nepřál být jmenován. „Pak jsem si všimnul, že jsou to výstřely. Viděl jsem člověka, který běžel po (ulici) Seitenstettengasse a divoce střílel z automatické zbraně. Pak zabočil (...) směrem na (náměstí) Schwedenplatz. Dál tam divoce střílel. Pak přijela policie a střílela.“ Podle svědků oslovených serverem oe24.at padlo „minimálně 50 výstřelů“.

A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna pic.twitter.com/CR4PEpRxFM — ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) November 2, 2020

V tuto chvíli nelze říci, zda byl městský chrám jedním z cílů. Jisté však je, že jak synagoga v Seitenstettengasse, tak kancelářská budova na stejné adrese již nebyly v provozu a v době, kdy padly první výstřely, byly uzavřeny, uvedl předseda vídeňské židovské obce Oskar Deutsch. Nicméně dodal, že každopádně se střílelo v bezprostřední blízkosti chrámu, a že všichni členové obce byli požádáni, aby zůstali doma.

Opatření i na česko-rakouských hranicích

„V souvislosti s teroristickým útokem ve Vídni jsme přijali preventivní opatření na hraničních přechodech s Rakouskem,“ sdělila Policie ČR s tím, že policisté momentálně provádí namátkové kontroly vozidel a cestujících. Policisté rovněž vykonávají zvýšený dohled nad nejvýznamnějšími židovskými objekty v České republice. „Ujišťujeme veřejnost, že prováděná opatření mají výhradně preventivní charakter a reflektují vývoj situace nejen v sousedním Rakousku,“ uvádí se v prohlášení policie.