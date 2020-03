Společně s Lukášem zemřela jeho snoubenka Dáša L. (†27), jejich kamarádka Iveta S. (†30) a další snoubenecký pár Andrea G. (†37) a Marek V. Správce chaty Seethalerhütte Wilfried Schrempf prohlásil, že se Brňáci na nebezpečnou túru chtěli vydat už v sobotu, uvedl list Kronen Zeitung.

Správce jim podruhé výlet na masiv nerozmluvil

Bylo ale špatné počasí a jemu se jim to podařilo rozmluvit. V neděli si však nedali říct a ven vyrazili hned po snídani. „I tentokrát jsem jim říkal, že je možné, že se sesunou laviny. Znovu foukal vítr, nashromáždilo se hodně sněhu, vznikly sněhové převisy a ty jsou nebezpečné,“ řekl Schrempf. Horolezce Tomáše (†40) našli mrtvého. Jeho ostatky ležely v řece

Agentuře řekl šéf hornorakouských horských záchranářů Christoph Preimesberger, že Češi bohužel lavinu uvolnili nejspíš sami. Jejich bližní jsou ze smrti přátelských a milujících příbuzných zdrceni. Dva páry měly před svatbou a ani na jednu veselku nedošlo. Lukášova sestra poslala bratrovi do nebe vzkaz.

Vzkaz od zdrcené sestry

„Nevím, co napsat, nevím, co říct. Byls tu s námi tak krátce, ale i tak díky za těch 22 společných let. Dávej na mě tam seshora pozor, víš, jaký jsem tele. Občas nám pošli pozdrav. Hlavně se neboj, my to tady dáme, máš super kámoše, kteří mně moc pomáhají. Kluci jsou super a dají na mě pozor. Neboj,“ napsala na sociální síti. „Počasí nic moc, ale budeme pokračovat!“ Mrazivý vzkaz Čechů předtím, než je zasypala lavina

„Každopádně žils život naplno, tak jako nikdo z naší rodiny. Vždycky jsi uměl každou situaci odlehčit. Byls blázen, ale dobrej blázen, nevím, co dál napsat. Tady slova nestačí. Kámo, kdybys tady byl do háje s námi. Dala bych cokoliv, cokoliv, abys tady teď byl. Člověk si neuvědomuje, co má, dokud to neztratí."

"Brácho, to je šílené. Ale jak jsi říkal vždycky ty: Se z toho nepos*reme, ne? Vždycky tady budeš s námi. Kámo, prosím, dej nám alespoň nějaký signál, že jsi tady. Miluji tě z celého srdce a moc mi chybíš. Sbohem, bráško,“ dodala.