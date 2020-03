Tragédii na úbočí rakouské hory Dachstein, při níž přišlo o život pět Čechů, šlo nejspíš zabránit. Jak prozradil správce horské boudy Seethaler Hűtte Wilfried Schrempf, Brňany před nebezpečím lavin varoval. Oni si však nedali říct a vyrazili do drsné přírody. Všichni za to zaplatili životem. Sestra jednoho ze zesnulých mu do nebe poslala dojemný vzkaz, z jehož čtení bolí srdce. Po synovi truchlí i jeho zdrcená maminka.

Měl to být výlet snů pro partu kamarádů. Andrea G. (†37) a její snoubenec Marek V. (†46) byli údajně podle deníku OÖN na horské boudě Seethaler Hűtte, která stojí na hřebenu ve výšce 2780 metrů – v zimě je tedy výhradně útočištěm skialpinistů – stálými hosty. Iveta S. (†30), Dagmar L. (†27) a její snoubenec Lukáš R. (†28) za přáteli přijeli na návštěvu.

Na sněžnicích se chtěli vydat na výšlap už v sobotu, správce boudy Wilfried Schrempf jim to ale chtěl rozmluvit: „Hrozně foukalo, nasněžilo, místy byla kvanta navátého sněhu...“. A tak zůstali v chatě, do desíti do večer hráli karty a pak šli spát. Ráno kolem osmé se po snídani vydali opět do hor. Počasí se zdálo umoudřené, Schrempf je přesto od výletu odrazoval.

Správce chaty je před lavinou varoval

„Pořád platí třetí stupeň lavinového nebezpečí, svahy jsou příkré, jsou nestabilní," říkal jim. Nedali si však říct. „Měli dobré vybavení, ale ne lavinové vyhledavače," dodal Schrempf. „Nemůžu nikomu zakázat, aby šel. I když by to občas bylo asi lepší," řekl nešťastně správce webu Krone.at.

Skončili pod ní lidi. „Okamžitě jsem věděl, že jsou to ti od nás,“ řekl. Zalarmoval proto horskou službu, naskočil na skútr a jel jim na pomoc. Záchranné čety čítající celkem 100 lidí byly na místě do 15 minut. Laviniště však bylo 200 metrů široké, takže psi první oběti vyčenichali až po půldruhé hodině. Osmdesát centimetrů pod sněhem neměli Češi šanci přežít.

Dojemná slova sestry

Smrt Brňanů nesou nejhůře jejich bližní. „Brácho, pořád doufám, že je to zlej sen. Nikdy na tebe nezapomenu. Dala bych cokoliv na světě za to, aby teď byl s námi. Tohle nepřebolí nikdy. Nevíš ani, jak moc nám budeš chybět. Děkujeme ti za všechno, cos pro nás kdy udělal. Miluju tě," napsala na sociální síti sestra zemřelého Lukáše.

„Děkuju ti za všechno. Posílám pusu tam nahoru. Doufám, že je Vám s Dášou dobře. Nikdy na vás nezapomenu. Posílám pusu a hlídej nás tam shora. Jednou se tam potkáme. Tak na nás počkej. Sbohem, brácho,“ dodala. „Lukšo, ty jsi mně říkal, že tu budeš pro mě pořád. A nechali jste nás tu v tom,“ naříká Lukášova maminka.

Zdrcená maminka