V neděli přišla ze sousedního Rakouska šokující a velice smutná zpráva. Pět českých turistů z Brna - Andrea G. (†37), její snoubenec Marek V. (†46), mladí partneři Dagmar L. (†27) a Lukáš R. (†28) a jejich kamarádka Iveta S. (†30) - zemřelo po sesuvu laviny v oblasti horského masivu Dachstein.

Češi neměli šanci přežít, pohřbila je zhruba 80centimetrová vrstva sněhu. Podle rakouských záchranářů skupina strhla mohutnou lavinu zřejmě sama. Přestože byli záchranáři na místě asi po 15 minutách, jejich psi vyčenichali zavalené až asi za hodinu a půl. Zdrželo je mj. i to, že Češi neměli u sebe lavinové pípáky.

Poblíž místa neštěstí byla v té době i česká turistka Petra H. Nepříjemná zkušenost na ni dolehla. „Byli jsme v Hallstattu, přijeli jsme tam chvíli po pádu. Sledovali jsme celou situaci. Viděli jsme, jak je přesouvali,“ popsala žena mrazivou scénu po nalezení těl českých turistů na sociální síti Facebook.

Záchranářské práce sledovala se svou skupinou. „Bylo nám z toho úplně zle a úzko, ten pocit se nedá popsat,“ líčila. Petra se podle svých slov v oblasti Dachsteinu před tragédií pohybovala také. „Sami jsme chodili po tom, co nasněžilo pod Dachsteinem, do hor...“ uzavřela.

Podle zkušeného vůdce skialpinistických túr Michala Buličky, který se na stejné túře jako skupina zesnulých turistů několikrát pohyboval, tragédii způsobila série špatných rozhodnutí. „Problematika lavin je velmi komplexní a není to matematika, kde vypočítáme exaktní výsledek, případně najdeme v početním postupu konkrétní chybu,“ sdělil Blesku. Šikanovaný chlapec (9), který se chtěl zabít, miliony nedostane! Šokující rozhodnutí jeho matky

Skupina udělala podle Michala Buličky několik chyb. „Vstoupila na svah, jehož expozice (severovýchodní svah) byla v lavinové zprávě označena za nebezpečnou. V lavinové prognóze stálo, že k uvolnění laviny stačí ,nepatrné zatížení sněhové vrstvy lidmi'. Na svahu ležel navátý sníh po předchozím sněžení a větru - ten vytváří deskové laviny. Navátý sníh se velmi ,ochotně' uvede po malém impulsu do pohybu ve formě deskové laviny. Při třetím stupni nebezpečí by neměli lidé vstupovat na tak prudký svah. Zda mezi sebou udržovali 10metrové, tzv. odlehčovací rozestupy, není známo. To je standardní opatření pro snížení zátěže sněhové vrstvy...," popsal Blesku expert.

Správce chaty, ve které skupina nocovala, údajně turisty od cesty zrazoval. „Pokud je to pravda, byla velmi výrazná chyba nebrat doporučení v potaz, zejména pokud bylo odůvodněné,“ řekl Blesku vůdce skialpinistických túr Alpenvereinu (Rakouského alpského svazu pozn. red.).

Poslední chybou byla absence lavinové výbavy, která by zvýšila šance na záchranu, ale to už byl podle Buličky jen důsledek, s příčinou nehody to nemá nic společného.

Více informací k lavinové problematice a zásadám bezpečné túry najdete na webu Skitourguru.com, který se specializuje na skitouring a skialpinismus.