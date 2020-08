Příbuzní, kteří byli svědky děsivého incidentu, se chlapce snažili zachránit. Bohužel už bylo pozdě. Zranění byla fatální a hochovi už nebylo pomoci. Incident se odehrál 9. srpna. Chlapcova maminka Barbara, otec Harry a sestra Amelie (13) se nyní konečně vrátili domů do rodné Anglie.

Dvouletá plavba

Na dvouroční výlet do exotického prostředí se rodina vydala poté, co v roce 2018 prodala svůj dům v Sussexu a vydala se na plavbu kolem světa na soukromé jachtě. Nyní založili Jarmanovi kampaň na památku Eddieho, jejímž cílem je vybrat v přepočtu 3 miliony korun pro začínající hudebníky. Oblíbený učitel a potápěč Daniel (†60) zahynul v Chorvatsku! Smrt ho zastihla během ponoru!

Sám Eddie byl velmi talentovaný. Uměl hrát na piano, housle a kontrabas. Vyloženě mu to šlo od ruky. Nyní bude jeho tělo převezeno do vlasti, kde bude pohřbeno. Kremace není na Tahiti možná. Rodina tam proto odmítla jeho pohřbení. Na Eddieho nevzpomínají jinak než v dobrém.

Nade vše miloval hudbu