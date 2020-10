Mezi oběťmi mladého teroristy Bráhíma Avísávího, jak uvádějí zahraniční média, je 54letý oddaný kostelník a táta dvou dětí Vincent Loques, který v bazilice pomáhal připravovat mši. Obětí brutálně popravenou se stala také starší žena, kterou mladík napadl nedaleko místa se svěcenou vodou. Útok na tuto věřící byl v oblasti tak krutý a smysluzbavený, že jí útočník téměř oddělil hlavu od těla.

21letý Tunisan zaútočil také na 44letou Simone původem z Brazílie, která žila ve Francii posledních třicet let, potvrdil brazilský konzulát. Podle brazilský médií měla tři syny, na sociálních sítích však sdílela fotky dvou chlapců a holčičky.

Po útoku se jí ještě z posledních sil podařilo z baziliky utéci a s pomocí kolemjdoucích uchýlit se do bezpečí v nedalekém baru, tam však po příjezdu záchranářů i přes jejich veškerou snahu svým zraněním podlehla. Dle místních médií byla poslední slova, která stihla říci zdravotníkům, vzkaz jejím dětem, že je miluje.

Útok v Nice šetří jako teror

Zatímco nejen Francie se jen pomalu vzpamatovává z dalšího nepochopitelného a brutálního útoku, orgány začaly masakr vyšetřovat jako teroristický čin. Objevila se také již identita útočníka, který byl při zásahu v kostele policií několikrát postřelen, nicméně přežil, jeho stav však zatím nedovoluje výslech.

Podle protiteroristického prokurátora Jean-François Ricarda se útočník dostal do Evropy před několika týdny. Deníku Il Messaggero uvedl, že muž přistál koncem září na ostrově Lampedusa a po dvoutýdenní karanténě byl převezen do apulijského přístavu v Bari. Poté nelegálně překročil hranice do Francie. Vyšetřovatelé zmapovali již také časovou osu toho, co útoku těsně předcházelo.

Podle Ricarda útočník přijel vlakem do Nice kolem půl sedmé ráno. Na nádraží se převlékl. Poté zamířil rovnou k bazilice Notre-Dame, kde začal útočit. Později jej postřelili přivolaní policisté. Podle Ricarda útočník utrpěl vážná střelná zranění, absolvoval operaci a jeho stav stále není stabilizovaný. Policisté u něj našli korán a dva telefony. Nůž, kterým útočil, měl čepel o délce 17 centimetrů. Další dva nepoužité nože měl v batohu. Podle Ricarda měl u sebe dokumenty vydané italským Červeným křížem. Podle francouzských médií byly vystavené na jméno Bráhím Avísáví.

Francouzský premiér Jean Castex po útoku oznámil, že v celé Francii platí nejvyšší stupeň varování před terorismem. V pátek podle něj zasedne rada obrany státu. Prezident Emmanuel Macron řekl, že čin v Nice byl teroristickým islamistickým útokem, a oznámil, že počet vojáků, kteří hlídkují u škol, památek či kostelů, se kvůli zvýšení bezpečnosti více než zdvojnásobí na 7000.