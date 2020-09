Ke střelbě na motorkáře došlo 17. srpna ve Vysoké nedaleko Havlíčkova Brodu. Na jedné z louce byl motorkář celkem dvakrát postřelen, údajně do oblasti břicha a nohy, případně zadnice. Na místo okamžitě vyjela policie a záchranná služba, vzlétl i vrtulník. Propuštěná Alena Zs. se na svobodě neohřála: Za branou věznice na ni číhala zásahovka!

„Ošetřili jsme jednu osobu a se středně těžkými zraněními jsme ji letecky transportovali do nemocnice v Jihlavě,“ řekl Blesku mluvčí záchranné služby Petr Janáček. Policie na místě pracovala celý den, používali mimo jiné i detektory kovu.

Podle informací deníku Aha! je postřeleným mladíkem Daniel Š., jenž pochází z nedalekého Havlíčkova Brodu. Pomoc si zavolal sám; z nemocnice, kde byl operován, ho už propustili. Nyní se po mladíkovi slehla zem.

Je střelcem někdo z místních, komu vadil hluk motorkáře jezdícího po loukách? Podle starosty obce Martina Vondráka je to dost nepravděpodobné, s odstupem času si myslí, že by to nikdo z místních neudělal. Brutální bitka v Písku: Školačky surově zmlátily menší spolužačku

Kriminální minulost

Podle zjištění webu Deník.cz má za sebou postřelený muž kriminální minulost, byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost, za což dostal podmínku. Před nedávnem byl podle deníku Aha! ale obviněn z daleko závažnějšího činu.

Údajně chybělo málo a už začátkem srpna mohl Daniel Š. skončit za mřížemi. „Podílel se na dovozu léků z Polska pro výrobu drog,“ tvrdí zdroj Aha!. Podle serveru Deník.cz kriminalisté k soudu dali dokonce i návrh na vzetí do vazby, okresní soud v Havlíčkově Brodě uvalení zamítl s tím, že během svého podmínečného odsouzení nic neprovedl.

O 14 dní později ho někdo postřelil

Policie proto muže musela propustit na svobodu a přesně o čtrnáct dní později ho někdo dvakrát postřelil. Deník si proto myslí, že by to mohlo souviset s drogovým podsvětím. Daniel Š., který má údajně značné finanční problémy, byl v květnu přistižen pražskou policii s krystalickým práškem. Šťastný den pro pašeračku Terezu: Premiér vyhlásil obří amnestii!

Policie stále pátrá po možném střelci, k případu ale nechtěli uvést žádné nové informace. „V současné době nemáme nové informace ke zveřejnění,“ uvedla pro Blesk policejní mluvčí Dana Čírtková. Deník se dále domnívá, že by postřelený mohl být coby potencionální oběť pod policejní ochranou.