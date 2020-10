Vlasák se narodil roku 1974 ve Valdicích na Jičínsku, tedy v obci, která je stejně jako Mírov známá hlavně díky vězení. V mládí se chtěl stát policistou, to mu ale nevyšlo, ke sboru nebyl nikdy přijat. Místo hlídání veřejného pořádku se tak dal na automaty, do těch nasázel všechny své peníze a nasekal si dluhy.

Peníze si kvůli dluhům chtěl obstarat za každou cenu. A proto se v květnu roku 1998 rozhodl jít do ulic. V Hradci Králové nasedl k taxikáři a nechal se vozit po městě. U sebe měl pistoli ČZ 75. Vozit se nechal z jediného důvodu – hledal místo, kde by taxikáře zastřelil a oloupil.

Zachránil si život

Taxikáři to ale bylo divné, cestující se choval zvláštně. Nechal ho proto vystoupit a tím si pravděpodobně zachránil život. Jenže Vlasák byl pro peníze rozhodnutý vraždit, a tak se prvním nezdarem nenechal zlomit..

Zavolal si proto dalšího taxikáře. Přijel pro něj mladý, osmadvacetiletý muž. Jednou ranou do hlavy ho vrah zastřelil. Sebral mu auto a odjel k nedaleké čerpací stanici. Tady rozvíjel svůj další brutální čin. Kvůli 13 tisícům zastřelil dvěma ranami do hlavy a jednou do krku čerpadláře (†46).

Hrál si na policistu?

Vlasák se do Hradce Králové přestěhoval prý proto, aby byl nablízku jistému Emanuelovi S. Web iDnes uvedl, že měl tento muž páchat dlouhodobě trestnou činnost a Vlasák o něm chtěl získávat informace. Ty měl pak v úmyslu předávat policii.

Dnes jíž odsouzený dvojnásobný vrah svou vinu od začátku popíral. U soudu uvedl, že ho tři cizinci, na Emanuelův pokyn, naložili do auta, zavázali kliku a jezdili s ním po městě. Měli ho dokonce nutit osahávat kliku.

Poté ho měli odvézt na místo, sundat šátek oči a přikázat mu, aby nastoupil do osobáku a převezl ho do určité ulice. Vlasák se údajně o dvojnásobné vraždě dozvěděl z televize. Auto, které měl odvézt, mělo být taxikářovo.

Policie podezřelého Martina dopadla hned druhý den. Velkým přínosem bylo svědectví muže, kterému se svěřil. Ten to pak všechno ohlásil na policii. Policie pak případ označila jako jeden z brutálnějších.

Nebezpečný pro společnost

Za dvojnásobnou vraždu a jeden pokus o vraždu (taxikáře, který ho vysadil) mu soud v Hradci Králové udělil doživotní trest, který potvrdil i Vrchní soud v Praze. Ten dodal, že šlo o chladnokrevný a agresivní čin. U obviněného je navíc problém s resocializací.

Tehdejší státní zástupce Miroslav Antl pro iDnes uvedl, že Vlasáka považuje za chladnokrevného vraha a člověka, jež je pro společnost nebezpečný. „Vraždil s rozvahou a je schopen to zopakovat. Jedná promyšleně, nechová se nijak ukvapeně. Prostě je to velmi nebezpečný člověk,“ dodal.

Kamarád s Kajínkem

Když Vlasáka převezli do věznice Mírov, která je určená pro odsouzené vrahy na doživotí, seznámil se tam s Jiřím Kajínkem, recidivistou a nejznámějším českým vězněm proslulým svými útěky.

Když Kajínek seděl v Mírově, plánoval svůj další útěk. Útěk z věznice, ze které se nemělo dát dostat ven. Plánoval, že neuteče sám, sjet po laně z okna své cimry s ním měl i Vlasák. Ten, i přes zákaz podobných setkání, byl v cele s Kajínkem, hrál s ním šachy a domlouval útěk z vězení.

Lekl se střelby?

Vpodvečer 20. října pak přišla hodina H. Kajínek byl přesvědčený, že uteče, společně s ním i Vlasák. Přeřezali mříže, ven vyhodili tenkou šnůru a poté pak provaz. Kajínek utekl, Vlasák ale na poslední chvíli couvnul.

Dozorci ho pak v cele jiného vězně našli samotného. O tom, proč neutekl, se vedou spekulace. „Podle mě se lekl střelby, kterou dozorci zahájili po prchajícím Kajínkovi. Jinak si to vysvětlit nedovedu. Určitě měl spolu s Kajínkem jít i on, byli to kamarádi," řekl iDnesu jeden z mírovských dozorců, který oba trestance znal.

I sám Antl si myslel, že by se o útěk z věznice mohl pokusit. „Nemá co ztratit a mohl by se o útěk pokusit,“ řekl s tím, že by si ho jako vězně na útěku dokázal představit.