Kollár při nehodě utrpěl zlomeninu druhého krčního obratle a skončil v nemocnici, po dvou dnech hospitalizace se ho lékaři rozhodli operovat. Podle informací TV Markíza trvala operace asi hodinu a nyní je předseda parlamentu již stabilizován a při vědomí. Zotavovat se však prý bude několik týdnů.

S vážnými zraněními skončila v péči lékařů také kráska Fabušová, pro televizi přiznala, že při nehodě neměla zapnuté pásy. Též prozradila, jak na tom je v současné době. „Jsem na JIPce, mám sedm zlomených žeber, krční obratel a klíční kost a špatně se mi dýchá,“ popsala pro Markízu svůj stav. V autě byla údajně proto, že ji Kollár vezl do lékárny.

„V Lužné v lékárně neměli to, co potřebuji k léčbě tetanie, tak mě vzal do lékárny do Bratislavy. Tam už jsme nedojeli a skončili na JIP,“ vysvětlila Fabušová, z jakého důvodu se prý nacházela s politikem ve služebním voze. Dodala, že šlo pouze o ojedinělý případ.

Kollár se pro ni údajně zastavil, když se vracel od svého syna, na Slovensku se však výjimka na návštěvy vztahuje pouze na případy, kdy je osoba na tuto návštěvu odkázána. Politik se zatím k celému incidentu nevyjádřil. Mnoho ústavních činitelů už však veřejně řeklo, že po něm bude požadováno vysvětlení. Případem se dále zabývá policie.