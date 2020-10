Brazilec Marcos Paulo da Silva skončil v roce 1995 za mřížemi za drobné krádeže. Již v devatenácti letech se přidal k jednomu z nejbrutálnějších gangů PCC (Primeiro Comando da Capital), který vznikl v brazilských věznicích. Gang má 20 tisíc členů, z nichž je 6 tisíc v brazilských věznicích. Nicméně během let se loajalita da Silvy vůči skupině změnila a rozhodl se gang opustit. Podle informací britského deníku Daily Mail se rozhodl na základě přesvědčení, že se skupina soustředila pouze na zisk.

Dnes dvaačtyřicetiletý muž, který zná brazilský vězeňský systém jako své boty, založil jinou zločineckou skupinu, která operuje v tamních věznicích, a z drobného zlodějíčka se stal jedním z nejbrutálnějších zločinců. Primárním cílem jeho zločinecké organizace je vražda členů PCC. Na tělo si nechal vytetovat nápis „Lucifer, můj ochránce“. Luciferem ho začala nazývat brazilská média. Navíc má na těle vytetované lebky, ďábly a svastiku.

V roce 2011 si da Silva odpykával trest ve věznici Sierra Azul v brazilském Sao Paulu, kde se pod jeho režii odehrál jeden z nejkrvavějších útoků vůbec. Da Silva brutálně zavraždil pět svých spoluvězňů. Navíc dal rozkaz svým přívržencům z gangu, aby zabili dva vězně v jiném vězení. Da Silva měl spoluvězně srazit k zemi hasícím přístrojem a posléze vzal podomácku vyrobený nůž a uřízl jim hlavy. Muže měl navíc také vykuchat. „Miluju to, jej jich tak málo, chci jich zabít víc,“ měl posléze říci.

V roce 2015 měl být přemístěn do jiné věznice, ovšem nakonec opět skončil ve vězení v Sao Paulu. Da Silva za pětadvacet let vystřídal řadu věznic, a jen málo z nich ho chce přijmout. Muž má mít na svědomí osmačtyřicet vražd. Za brutální vraždy a další činy dostal neuvěřitelných 217 let. Svých činů však údajně vůbec nelituje. „Vůbec nelituji toho, že jsem všechny ty lidi zabil. Byli to násilníci a zloději, kteří zneužívali ostatní vězně a okrádali je,“ nechal se slyšet Da Silva.