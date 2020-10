Muž (41) s pouty na rukou za zády ve středu seděl před jednací síní Okresního soudu v Teplicích zcela odevzdaně. Neprojevoval žádné emoce. Čekal na verdikt soudce, zda ho pošle do vazby za to, že v sobotu kolem poledne ubil roční holčičku své přítelkyně. Dívenku měl hlídat, zatímco byla jeho matka pryč.

Holčičku zmasakroval vlastníma rukama. Dítě mělo proraženou lebku, zlomeniny a pohmožděniny na celém tělíčku. Nahou na zemi vedle postýlky ji mezi jedenáctou a třináctou hodinou našla matka, která byla v době činu v práci.

Doma nebyla ani dvojčata muže, která v té době pobývala u babičky. Dítě přes veškerou snahu záchranářů fatálním zraněním v nemocnici podlehlo. Jediné podezření padlo na muže, který byl opilý namol a zřejmě i zdrogovaný. „Kriminalisté ho mohli vyslechnout, až když na záchytce vystřízlivěl,“ řekl muž obeznámený s případem s tím, že toxikologický rozbor krve bude znám za několik dní. Policisté se do bytu ještě vrátí hledat další biologické stopy.

„Státní zastupitelství kvalifikuje čin jako zločin těžké újmy na zdraví,“ řekl soudce Miroslav Čapek a pokračoval: „Podle názoru soudu by jednání mělo být kvalifikováno jako vražda na nezletilém dítěti, spáchána zvlášť závažným a trýznivým způsobem,“ dodal Čapek. Při obžalobě z vraždy by muži hrozilo až dvacet let vězení, případně výjimečný trest, a to třicet let, nebo doživotí!

Obviněný sice projevil nad svým činem lítost, ale jeho průběh si prý nepamatuje.