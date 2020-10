Aniččin tatínek v sobotu 16. října nabídl 3,5 milionu případným únoscům jeho dcery. „Jsem tatínek Aničky. Udělám všechno pro to, aby se Anička vrátila domů. Teď mluvím k vám, vy máte Aničku. Dám vám 3,5 milionu korun, když ji do zítřejšího poledne pustíte na svobodu. Propusťte Aničku a my vám pomůžeme," oznámil pan Janatka přes televizi Nova.

Hledat Aničku do Česka přijeli i slovenští kynologové se speciálně vycvičenými psy. Pročesávali oblast Troji, ale ani oni neuspěli.

Pátrací akce nabyla obřích rozměrů, policisté Aničku hledali prostřednictvím Interpolu, informace o Aničce měli i pracovníci mezinárodních letišť. „Pokud by se dívka objevila na mezinárodním letišti, tak by ji měl systém zachytit," tvrdila policie.