Dlouhodobé spory, hádka a pak obrovská tragédie. Václav M. (47) údajně zastřelil svého souseda Davida G. (†37). Soudce ho poslal do vazby, k jednání přišel v takzvaném medvědovi. Měl pouta na rukou i nohou.

V neděli večer došlo ve Volfarticích na Českolipsku k tragédii nebývalých rozměrů. Pravděpodobně dlouhodobé spory mezi sousedy se natolik vyhrotily, že skončily smrtí jednoho ze sousedů.

Václav M. (47) měl na svém pozemku pouštět hlasitě hudbu, to se nelíbilo Davidovi, a šel si proto k sousedovi stěžovat. Začali se spolu hádat, Václav, který byl silně pod vlivem alkoholu, pak vzal zbraň a svého souseda několikrát postřelil.

Podle policie ho střelec zasáhl hned několikrát ze své legálně držené zbraně. Poté zůstal na místě činu. „Střelce, který se v době našeho příjezdu zdržoval na místě činu ve svém bydlišti, jsme zadrželi s využitím donucovacího prostředku hrozby namířenou střelnou zbraní, odpor přitom nekladl,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Případem se zabývají kriminalisté, vyšetřují ho jako vraždu. „Z dosavadních informací vyplynulo, že si před tragickou událostí přišel 37letý muž na pozemek svého o deset let staršího souseda stěžovat na to, že ho ruší hluk z jejich domu,“ dodala mluvčí.

Kriminalisté podali návrh na vazbu, měli obavy, že by muž mohl pokračovat v trestné činnosti, utéct, nebo ovlivňovat svědky. K soudu ho přivedli v takzvaném medvědovi, měl pouta na rukou i na nohou.

„Je mi to strašně líto.“

Okresní soud v České Lípě poslal obviněného, kterému den předtím kriminalisté sdělili obvinění z vraždy, do vazby. „Navrhovala jsem, aby soud vzal v úvahu všechny tři zákonné důvody pro vazbu. Soud akceptoval pouze dva z nich,“ řekla pro Deník krajská státní zástupkyně Petra Pazderková. Soud se podle ní obával toho, že by obviněný mohl utéct nebo ovlivňovat svědky.

Co se přesně odehrávalo v soudní síni, je tajemstvím, veřejnost měla zakázaný vstup. Deník uvedl, že se během zasedání na chodbě ozývaly hlasité zvuky, nejpravděpodobnější je, že se přehrávaly policejní záznamy z místa činu. Pravděpodobně z osobních kamer policistů.

Při odchodu od Okresního soudu promluvil, byť velice krátce, i obviněný Václav. „Je mi to strašně líto, co jsem udělal,“ prohlásil muž, kterému teď hrozí až 18 let vězení.